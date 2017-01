Die deutsche Sicherheitspolitik 2016 - ein hausgemachter schlechter Witz

Der bekannte Innenminister und ein unbekannter Tischlermeister begegnen sich nach dem Skifahren in den Bergen. Sie sitzen an einer Cocktail-Bar und genießen zum Jahreswechsel ihre Drinks. Sie kommen ins Gespräch.

Der Tischlermeister erzählt von seinem Alltag, wie schwierig es ist, im harten Wettbewerb international zu bestehen und tüchtige Mitarbeiter zu finden. Und was er so alles unternehmen muss, nur fehlen ihm die Mittel...

Darauf der Innenminister:

„Das ist noch gar nichts... Weißt Du, wie schwierig es ist, den Leuten im Lande alles recht zu machen, dass sie sich sicher fühlen und keine Angst haben. Alles anspruchsvolle Leute! Und dafür braucht man so viele und vor allen Dingen kluge Beamte - und keine Trottel. Und wie kompliziert und wie teuer eine moderne Ausrüstung mit neuester Computer- und Kommunikationstechnik ist. Und dann noch einen perfekte Organisation schaffen. Und das sogar länderübergreifend im großen Europa. Und dann stört die Terrormiliz des IS immer mit neuen Terroranschlägen." Und er seufzte laut.

Der Tischler rieb sich verwundert die Augen und fragte:

„Du bist doch Minister, hast alle Mittel in der Hand, um etwas zu unternehmen."

Der Minister bestätigte im Brustton der Überzeugung „Ja!"

Der Tischlermeister zerbrach sich den Kopf und suchte nach dem passenden Wort. Dabei fiel ihm ein Rat von Goethe zum Jahreswechsel und für den Tischler ein: „Auf groben Klotz ein grober Keil! Auf einen Schelmen anderthalbe!", und er sprach:

„Herr Innenminister, Sie sind - pardon - ein hausgemachter Trottel! Sie sind schon so lange im Amt und haben alle Mittel zur Verfügung. Warum unternehmen Sie nicht endlich was Vernünftiges?"

In diesem Moment leitete ein Böllerschuss das grandiose Silvesterfeuerwerk ein. Dieses versetzte in strahlende Helligkeit, was 2016 in Deutschland in tiefem Dunkeln lag.