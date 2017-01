Zitate: Die Fremden Federn Sozialer Netzwerke

Hinterhaus Productions via Getty Images

Die Welt postet zu dem Terroranschlag in Berlin ein Zitat aus einem Star Wars Film. Das ist zu platt. Im Filmuniversum mag das so stimmen. Es treibt die Geschichte voran, aber im richtigen Leben ist Terror etwas komplizierter.

Von einer Zeitung erwarte ich schon mehr! Vor allem stimmt es nicht. Furcht kann zu sehr vielem führen. Auch zu positiven Resultaten. Angst ist ein Warnsignal. Der Terroranschlag in Berlin war sicherlich kein Resultat, dass den Ursprung in der Angst hatte! Wer sich etwas mit Hass befasst, weiss, dass diese Menschen jede Menge reuelosen Spaß haben! Das ist die Gefahr!

Ein Zitat ist leicht gepostet und meistens gibt es da auch wenig einzuwenden. Es sind Weisheiten, die in bestimmten Situationen zutreffen. Genau hier liegt bei der Selbstdarstellungspromotion das Problem.

Hin und wieder ist es eine nette Sache, aber stellt euch mal vor ihr begegnet jemanden, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als zu zitieren. Automatisch fragt man sich, zu welcher Sekte der wohl gehören mag. Die Sprüche sind auf den ersten Blick auch richtig. Sie treffen aber nicht generell zu. Für jeden Spruch gibt es auch Gegensprüche, die trotzdem eine positive Sicht der Gegenseite propagieren.

Ohne Kontext spielt es keine Rolle, welche Sprüche man postet. Sie sind schlau und das soll auf die Person, die sie gepostet hat "abfärben". Werden sie einfach oder mit sparsamen Worten gepostet, soll der Eindruck entstehen, die Person, die den Spruch gepostet hat, hat diese Meinung. Oder vielleicht doch nicht?

Ähnlich verhält es sich mit klugen Videos, Tipps, Zeitungsartikeln und auch Humor. Es soll ein Statement des Profilinhabers sein. Oder vielleicht doch nicht? Eigentlich wurde der Spruch nur gepostet. Was soll das Aussagen? Man denkt sich seinen Teil, weil es einfach alle machen, aber vielleicht hat der Mensch überhaupt nicht diese Meinung?

Vielleicht nutzt er den Spruch auch nur, als Marketing. Wer kann schon überprüfen, ob die Menschen diese Sprüche Leben oder aufrichtig denken, was sie da posten. Es zielt natürlich auf "Gefällt mir" phishing ab! Die Rapszene profiliert sich mit dem Thema Rassismus. Reines Image!

Wer nicht den ganzen Tag positiv und herzlich ist, der macht was falsch im Leben. Man muss sich möglichst unkritisch und Ghandimässig geben, damit die Selbstdarstellung funktioniert. Aber sind negative Ereignisse oder auch Gedanken wirklich negativ? Alleine vom Muskeltraining weiß man schon, das Schmerz auch Wachstum bedeutet. Negative Gedanken, können auch ein Warnsignal sein!

Das Thema Karma regt mich wirklich auf. Jeder scheint zu glauben, dass Karma ein Baseballschläger ist, mit dem sich verbal profilieren könnte. Karma hängt eng mit Intention zusammen. Manchmal ist die Intention nicht schlecht und trotzdem passiert jemandem ungewollt was schlimmes! Wenn der entsprechenden Person dann tatsächlich auch was Schlechtes passiert, soll das angeblich Karma sein!

Es soll unterstellen, dass der Karmaschwätzer irgendwie im Recht wäre.

Ist es aber nicht! Es passieren für jeden Menschen gute und schlechte Dinge im Leben. Es gibt abgrundtief böse Menschen, die widerliches tun und dann irgendwann im hohen alter gemütlich wegsterben, wenn es soweit ist! Wie auch immer Karma funktionieren soll, so jedenfalls nicht! Meistens sind es cholerische Rechthaber, die nie was falsches tun, die so rummachen!

Die Menschen, die wirklich was von Karma verstehen, haben es nicht nötig sich so zu geben!

Es ist möglich mit Zeitungsartikeln politische Statements abzugeben, ohne sich selber zum Thema äußern zu müssen. Im Falle des Falles hat man einfach nur einen Artikel gepostet. Im Grunde eine perfide Art, mit der vor allem rechtspopulistische Parteimitglieder arbeiten!

Im Zuge des Gruppenzwangs hat das gerade in aktuellen Zeiten einen fatalen Effekt!

Zitate sind eine nette Sache und ohne eine Eigenleistung bekommt man auch Augenblicklich seine Schulterklopfer. Ein Spruch der für die Person eine Bedeutung hat, von dem er kommt. Mit ein paar Klicks, hat man die Anerkennung, die man in der realen Welt mit den entsprechenden Taten bekommen sollte.

Anerkennung, für das sich schmücken mit fremden Federn! Sind diese Sprüche ausreichend, so kann die Selbstwahrnehmung massiv leiden! Die fehlende reale Bemühung, kann irgendwann seinen Tribut fordern.

Mein Appell: Postet nicht permament Zitate, ohne hin und wieder was über euch zu erzählen. Gebt Statements ab. Sagt EURE Meinung. Manchmal liked ihr vielleicht ein Zitat, dessen Hintergrund ihr nicht kennt, und gebt indirekt zu einer Geschichte recht, von der ihr überhaupt nichts wisst!

Kommentiert das mit: Das Zitat finde ich gut! Oder fragt hin und wieder nach!

Lasst euch nicht instrumentalisieren!

Gute Absichten, führen nicht immer zu guten Ergebnissen!

Zitate ohne Kontext. Über manche kann man sich ein Leben lang den Kopf zerbrechen.

Vielleicht ist das Karma?

© Gabriel "Knight" Wolf

