Nicht nur jetzt sind Designer-Handtaschen sehr gefragt, schließlich gehören sie zu den unverzichtbaren Accessoires einer modebewussten Frau.



Immer wieder werden hochwertige Markenprodukte wie Taschen etc. gefälscht. Vor allem im Internet tummeln sich eine Menge Anbieter. Doch es gibt Tipps, wie man Fälschungen recht schnell erkennen kann.

Doch vor allem bei günstigen Angeboten und Schnäppchenpreisen im Internet ist Vorsicht geboten. Denn Prada, Fendi, Louis Vuitton und andere Marken sind beliebte Objekte von Fälschungen.

Die billig erstandene Designeruhr oder Sonnenbrille in südlichen Urlaubsgefilden gelten gemeinhin als Kavaliersdelikt, doch EU Statistiker haben ausgerechnet, dass in der gesamten EU durch Nachahmerprodukte in den Bereichen Kosmetik, Bekleidung, Schuhe, Sportartikel, Spielzeug, Uhren und Schmuck, Taschen und Arzneimittel rund 500.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Der Schaden insgesamt beläuft sich auf über 14 Milliarden Euro jährlich und die Tendenz ist steigend.

Vor allem im Internet tummelt sich so manch obskures Angebot, doch nicht immer kann man anhand etwa eines geschickt platzierten Fotos Original und Fälschung voneinander unterscheiden.

„Wir beobachten immer wieder, dass Käufer immer wieder auf Fälschungen hereinfallen. Dabei gibt es eine ganze Reihe von Merkmalen, an denen man Original von Fälschung gut unterscheiden kann," sagt Stephanie Neumann von der Suchmaschine Prelovee, einem Startup für Online-Vintagemode.

Wie man Fälschungen erkennen kann

„An einigen signifikanten Merkmalen können Käufer- unabhängig von der Marke - Original von Fälschung unterscheiden", fährt Stephanie Neumann fort. Zum einen sollte man auf das Gewicht der Taschen achten, denn Fakes seien oft leichter als das Original. Zudem würde gerade bei falschen Louis Vuittons, Pradas und Co ein Geruch, der eher an Chemie, als an Leder erinnert, ein Hinweis auf minderwertiges Material geben.

Auch sollte man sich die Produktbilder im Internet sehr genau anschauen, mahnt die Prelovee Chefin: Entspricht das Logo dem des Originals? „Fehler im Schriftzug und in der Ausrichtung der Buchstaben oder Zeichen sind ein eindeutiges Indiz dafür, dass etwas nicht stimmt!" Neumann verweist darauf, dass alle Originalhersteller auf die sehr exakte Verarbeitung des Logos, das ja die Visitenkarte des Markenunternehmens ist, den allergrößten Wert legen würden.

Verarbeitungsmerkmale

„Klebereste deuten auf eine schlechte Verarbeitung und damit auf eine Fälschung hin", sagt Stephanie Neumann, Markenhersteller würden ihr Leder vernähen und nicht verkleben.

Zudem sei natürlich ein außergewöhnlich niedriger Preis, selbst im Second-Hand Markt, immer ein Indiz dafür, dass Falsikate offeriert würden. Neumann rät, sich jeweils das Impressum der Internetseiten anzuschauen, die durchaus auch einen Hinweis auf die Seriosität der Händlers oder Verkäufers geben. „Im Zweifelsfall sollte man beim Anbieter lieber noch einmal nachfragen", rät die Internetspezialistin. "Seriöse Internetanbieter und - portale achten darauf, dass ihre Partnershops Echtheitsgarantien übernehmen.

Sollte man dennoch einmal einer Fälschung aus dem Internet aufgesessen sein, so haben Kunden bei Online-Einkäufen in den meisten Fällen ein 14-tägiges Widerrufsrecht. Sie können sich innerhalb dieser Frist ohne Angabe von Gründen wieder vom Vertrag lösen. Das gelte auch für Verträge über Dienstleistungen oder Waren, die auf Internetauktionen von einem Händler ersteigert wurden", sagt Neumann.