Migrationspartnerschaften: Sprachliche Verniedlichung der EU

Die EU wird mit mehreren afrikanischen L├Ąndern sogenannte Migrationsabkommen schlie├čen. Eine Schl├╝sselrolle wird dabei dem Niger zukommen. Durch dieses Land reisen 80 % der Migranten, die dann von Libyen aus nach Italien weiterreisen.

Das milliardenschwere Programm der EU soll den Grenzschutz dieser L├Ąnder verbessern, Ausbildungspl├Ątze schaffen, Investitionen anschieben, Entwicklungshilfe steigern und R├╝cknahmeabkommen vorantreiben.

Dies sind die offiziellen Begr├╝ndungen der EU f├╝r solche Abkommen, die auch mit Regierungen geschlossen werden, die als klassische Diktaturen einzustufen sind. Mit dieser sprachlichen Verniedlichung geht auch eine Verschleierung der tats├Ąchlichen Gr├╝nde f├╝r den Abschluss dieser Migrationspartnerschaften einher. Man m├Âchte den Abkommen den Anschein eines sozialen Hilfsprojektes geben.

Wir von der LKR bringen es jedoch auf den Punkt, mit einer klaren Sprache, klaren Aussagen und ohne voreilige Denkverbote und ├╝bergro├čer Political Correctness.

Millionen afrikanischer B├╝rger warten mit gepackten Koffern, um sich auf den Weg nach Europa zu machen. In fast allen diesen oft westafrikanischen Herkunftsl├Ąndern herrscht kein B├╝rgerkrieg, sondern mehr oder weniger Armut und Arbeitslosigkeit. Dies sind keine Gr├╝nde f├╝r eine Aufnahme in ein europ├Ąisches Asylverfahren. Aus diesem Grund f├╝hrt an diesen Abkommen kein Weg vorbei. Die Kooperation mit diesen afrikanischen L├Ąndern wird existentiell f├╝r die Zukunft Europas werden.

Eine Migration weiterer Millionen von Personen aus Afrika und Asien ist weder finanziell noch sozial f├╝r uns verkraftbar und wird zu nicht mehr kontrollierbaren Verh├Ąltnissen f├╝hren. Mit der verantwortungslosen Einladung von 1 Million Fl├╝chtlingen aus Syrien ist auch f├╝r Afrikaner ein Zeichen gesetzt worden, sich nun in Bewegung zu setzen.

F├╝r den einzelnen Fl├╝chtling mag die fantasievolle Begr├╝ndung seines Antrags, im tr├Ągen deutschen Verwaltungsdickicht durchaus von Erfolg gekr├Ânt sein.

Ihm steht eine Asylindustrie bestehend aus Organisationen wie Pro Asyl und anderer sowie ein Heer vom Steuerzahler entlohnter Rechtsanw├Ąlte, Sozialarbeiter und Jugendpsychologen stets zu Diensten. Verwaltungsgerichte brechen durch zehn tausende Klagen von Asylbewerbern zusammen.

Anstelle des Begriffs "Migrationspartnerschaft" w├╝rden wir von der LKR es jedoch klar beim Namen nenne als ein "Programm zur Verhinderung der ungeregelten illegalen Masseneinwanderung".

Die in Aussicht gestellten Milliardenbetr├Ąge f├╝r diese Staaten bieten auch die Chancen, dort ein Wirtschaftswachstum anzusto├čen, die Infrastruktur und den ├Âffentlichen Dienst auf Vordermann zu bringen.

Die von ungerechter EU-Agrarsubventionspolitik und ungleicher Handelsabkommen verursachten Sch├Ąden f├╝r Afrika k├Ânnten teilweise ausgeglichen werden. Hier k├Ânnte der floskelhafte Satz "die Fluchtursachen bek├Ąmpfen" tats├Ąchlich einmal mit Leben erf├╝llt werden.