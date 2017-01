BrianAJackson via Getty Images

Brief an Professor Ratzinger

Lieber Herr Professor Ratzinger,

die Dreifaltigkeit ist ein Denkansatz, welcher für die christliche Theologie steht.

Es sind die drei Grundsäulen des Seins; Der Sohn, der Vater und der heilige Geist. Damit wird der Glaube fassbar. Vereinfacht gesagt, gleicht der Glaube einem Schauspiel. Es gibt auch keine richtige Trennung zwischen dem was wir Erleben und dem was wir Glauben. So gesehen ist die Kirche auch ein Gewerbe, bei dem die materiellen und die ideellen Gütern einen Preis haben und die Kirche ein Monopol darauf hat. Über die vielen Jahrtausende ihrer Existenz, konnte sie damit ungeheuere Reichtümer verdienen.

Es fehlt uns der Sinn danach. Der innere Glaube hingegen ist der gefühlte Glaube, den ein jeder in sich trägt. Aus kybernetischer Sicht könnte man es als gemeinsame Schnittmenge aller Informationen auf der Lebenden Speicheroberfläche betrachten. Er betrifft damit alle Lebewesen und er unterliegt Gottes Willen.

Über hunderte Millionen von Jahren entwickelte das Leben diese Speicher. Sie stecken voller Informationen, es sind wahre Wunderwerke des Lebens. Ihre Muster bestimmen unser ganzes Dasein und wir geben sie an die Kinder weiter. Diese Speicher zu analysieren bedeutet auch Grundlagenforschung. Es ist auch eine große Verantwortung darin, denn unsere Zukunft hängt davon ab. Wir suchen nach der Handschrift Gottes und vielleicht gelingt es uns auch seine Vernunft anzunehmen. In erster Linie wollen wir die Krankheiten des Körpers analysieren und heilen.

Gewiss hatten unsere Ahnen die liebe zum Glauben kultiviert und ihn in ihren Ritualen gelebt. Wir haben diese Verhaltensmuster schon immer in unserer spirituellen Welt gelebt, ja unsere Träume basieren darauf. Sie beeinflussen in einer natürlichen Weise den Körper und der Glaube vermochte vor Feinden und Krankheiten zu schützen. Auf diesen Schatz können wir bauen.

Es wäre wünschenswert diese Grundlagen gemeinsam zu erarbeiten.

Gleiches ist auch an Prof. Bonhofer gegangen

Betreff: speichern von Informationen auf lebenden Datenoberflächen

Sehr geehrter Herr Professor Misgeld,

bislang lag der Forschungsfokus zu unrecht auf den Mechanismen der komplexen Signalübertragung in Zellen. Wie die Speicherung und insbesondere der Abruf aller Informationen stattfinden sollen, ist mit den chemischen Potentialen nicht erklärbar.

Wir benötigen hierzu ein weiteres Modell, das der mechanischen Potentiale. Sie arbeiten in völliger Analogie zum Elektromagnetismus der Zellen, sie sind aber um Größenordnungen präziser.

Wir sind erst am Anfang dieser Forschung, sie ist außerordentlich vielversprechend.

ZUSATZ

Das Gehirn ist ein Konzertsaal der Reflexionen. Alle Eindrücke unserer Sinne landen schließlich in einem riesigen Netz. In völliger Analogie zur Akustik könnte man die Eindrücke als ein spiel auf einem Instrument verstehen. Das heißt unser Gehirn ist ein riesiger Konzertsaal in dem ein fantastisches Orchester Klangbilder der Gefühle erzeugt, speichert, auswertet und genießt.