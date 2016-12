Sex beim ersten Date: No-Go oder normal?

Erinnert euch doch mal an euer letztes erstes Date. Vielleicht war es vor ein paar Tagen, vielleicht ist es aber auch schon ein paar Monate her. Was denkt ihr? Wäre Sex an dem Tag mit diesem Menschen für euch in Ordnung gewesen?

Sex gehört ohne Frage zu einer Beziehung dazu und im 21. Jahrhundert tragen die wenigsten Leute noch echte Keuschheitsgürtel. Da kann es schon mal passieren, dass man beim ersten Treffen miteinander im Bett landet, ohne es vorher gewollt zu haben. Doch ist das so schlimm? Und muss eine spätere Beziehung deshalb gleich ausgeschlossen sein?

Ich sage: nein! Beziehungen müssen nicht immer nach einem festgelegten Muster entstehen. Sie können sich auch auf unkonventionelle Weise entwickeln. Fragt mal in eurem Freundeskreis nach, wie einzelne Beziehungen zustande gekommen sind. Da ist mit Sicherheit auch der ein oder andere frühere One-Night-Stand dabei.

„Ist es ok, wenn wir nur Fuck Buddies sind?"

Doch natürlich gibt es auch den anderen Fall: Was, wenn schon beim ersten Date klar ist, dass es keine Beziehung wird? Ist es „erlaubt", dem Date zu sagen, dass es nicht so richtig läuft und der Funke nicht überspringt? Vielleicht sogar zu fragen: „Fändest du es okay, wenn wir es bei einem One-Night-Stand belassen oder nur Fuck Buddies sind?".

Grundsätzlich ist Ehrlichkeit immer der beste Weg. Dennoch trauen sich die Wenigsten in der Realität zu sagen, was Sache ist.

Wenn ihr euch sympathisch und heiĂź findet, aber schon beim ersten Date merkt, dass ihr im Alltag nicht miteinander klarkommt und eine Beziehung nicht infrage kommt - dann ist euer Moment gekommen. Und auf den solltet ihr vorbereitet sein!

Denn egal, ob ihr das erste Date im Kino, Café oder doch Bett des/der jeweils anderen verbringt - das Verhütungsmittel sollte niemals fehlen! Ihr seid nicht uncool oder eine Schlampe (was Mädels ja gern mal vorgeworfen wird), wenn ihr ein Kondom einstecken habt.

Im Gegenteil: Ihr zeigt, dass ihr verantwortungsbewusst und erwachsen seid.

Do what you want. Do it with love, respect and condoms.