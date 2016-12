Einmal Sex zum Mitnehmen bitte

Der Begriff setzt sich zusammen aus "Sex" und "Texting" und bedeutet, dass zwei Menschen via Textnachrichten, zum Beispiel in Dating-Apps wie LOVOO, erotische Botschaften und/oder Fotos und Videos austauschen.

Hey, was machst du so?

Ach, hab mich nur geduscht und lege mich gleich ins Bett.

Ouhh! Was hast du denn an?

nur ein Handtuch ;)

Das glaube ich dir nicht, zeig mal ;)

Das kennst du, oder? Aus gew├Âhnlichem Smalltalk wird ganz schnell ein hei├čer Talk, wenn eine/r der beiden Chatpartner/innen eine sexuelle Spannung bemerkt und gerade das danach Verlangen versp├╝rt. Gerade zu sp├Ąter Stunde, wenn man alleine im Bett liegt, hat man doch h├Ąufig das Bed├╝rfnis ├╝ber erotische Erlebnisse und W├╝nsche zu schreiben oder gewisse Zweideutigkeiten im Gespr├Ąch zu suchen. Das ist vollkommen normal und hat vermutlich jeder schon einmal gemacht!

Ist das Vertrauen einmal vorhanden wird aus Sexting ganz schnell etwas mehr und das Verlangen nach dem/der Partner/in steigt. Es ist nicht un├╝blich, dass Nacktfotos versendet werden, aber sei dir immer bewusst, dass Nacktfotos etwas Pers├Ânliches sind. ├ťberlege dir also genau, mit wem du sie teilst!

Do what you want. Do it with love, respect and condoms.

