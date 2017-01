Satirischer Rückblick: Überwachung, Janet Jackson, Grüne

Die abgelaufene Woche war journalistisch aufgeladen.

Die Debatte um mehr Videoüberwachung ist entbrannt, Datenschützer sind dagegen. Es könnte zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, wenn sich nur ein Teil der Bevölkerung durch die Kameras von Straftaten abhalten lässt und ein anderer nicht. Andererseits könnten die Aufnahmen dazu beitragen, die soziale Schere und die Missstände zu dokumentieren. Die Debatte ist verspätet, die meisten Täter filmen ihre Delikte ohnehin schon selbst.

Die Banane ist vom Aussterben bedroht. Viele finden das nicht schlimm, weil sie meinen: Dann gibt es eben veganen Ersatz aus Soja.

Die Deutschen kochen weniger und bevorzugen schnellere Zubereitungen. Wenn man schon dick wird, möchte man nicht noch zu viel Zeit darauf verwenden.

Das ehemalige Nachrichtenmagazin Der Spiegel feierte siebzigjähriges Bestehen. In der ersten Ausgabe warnte Augstein vor Rassismus und Nationalismus durch die Gründung einer Bundesrepublik Deutschland.

Jedes dritte neue Medikament bringt nichts, fand eine Studie heraus. Da sagen die meisten Patienten: „Ich will sofort die anderen beiden!"

Uli Hoeneß möchte, dass beim FC Bayern nur deutsch gesprochen wird. Er hat offenbar da, wo er sich in den letzten Jahren aufgehalten hat, die Erfahrung gemacht, dass es von Vorteil ist, wenn die Insassen sich verständigen können.

Sängerin Janet Jackson hat mit 50 ihr erstes Baby bekommen. Offenbar hat sie es sogar selbst ausgetragen und sich mit der Schwangerschaft ihre Figur ruiniert, man sieht sie nur noch in weiter Kleidung, die den ganzen Körper verhüllt. 50 ist ein gutes Alter, um Kinder zu kriegen, man hört die Babys nicht mehr so laut schreien.

Es gibt immer mehr Klagen von Asylbewerbern. Man fragt sich, wieso immer nur die Gerichte überlastet sind und nie die Anwälte. Ministerpräsident Kretschmann will die Maghreb-Staaten für sicher erklären lassen unter Verweis auf die kriminelle Energie der von dort zugereisten Männern. Wenn die zurückgeschickt werden, sind die Länder aber wieder unsicher.

Die neue Staffel von Deutschland sucht den Superstar startet. Vielleicht klappt es diesmal. Irgendwann sollte man sich aber vielleicht doch damit abfinden, dass Deutschland keinen Superstar findet.

Die Mehrwertsteuer auf Milch und Fleisch soll wegen der Umweltschädlichkeit angehoben werden. Die Konsumenten können dann sagen: Wenigstens kann ich der Natur über die Mehrwertsteuer etwas zurückgeben.

Grünen-Chefin Simone Peter hat die Polizei kritisiert, weil sie in Köln neuerliche Silvesterübergriffe verhindert hat, was sie unangemessen fand. Die Polizei hat dieselben Merkmale, durch die eine Gruppe für die Grünen zur Klientel wird, angewandt, um Kontrollen durchzuführen. Die Verhinderung von Straftaten nützt in dem Fall nichts, weil die Kriminalität in der Statistik genauso rückläufig ist, wie wenn die Täter nicht ermittelt und nicht verurteilt werden.

Auch auf HuffPost: