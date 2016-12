Versicherungen an den Mann und die Frau bringen, ist wahrlich nicht leicht. Seit Versicherungen als ÔÇ×Massenprodukt" verkauft werden, hat sich das Image ungemein verschlechtert. Wer nun Erfolg haben will, muss einen Weg finden, aus der Menge herauszustechen und als vertrauensw├╝rdiger Berater aufzutreten. Und der Weg dahin ist Personal Branding. Denn wer sich ├╝ber seine Identit├Ąt verkauft, erh├Âht seine Vertrauensw├╝rdigkeit und damit seine Chancen auf Erfolg!

Schon erlebt? Sie haben den Schritt gewagt und starten Ihre Karriere als Versicherungsberater. Sie stehen ganz am Anfang Ihrer beruflichen Laufbahn oder haben inmitten dieser eine neue Richtung eingeschlagen. Nun greifen Sie zum H├Ârer und rufen jemanden aus Ihrem privaten Umfeld an, den Sie vielleicht l├Ąnger weder gesehen noch gesprochen haben. Nach der Begr├╝├čung und etwas Smalltalk wartet Ihr Gespr├Ąchspartner am anderen Ende des H├Ârers darauf, den Grund f├╝r den Anruf zu erfahren. Sp├Ątestens hier kommt es zum eigentlichen Thema ÔÇ×Versicherung". Sofort schwingt die Stimmung um, weil klar ist: Sie wollen etwas verkaufen.

Telefonate oder Kontakte dieser Art sind die ersten Schritte, die ein Versicherungsberater gehen muss, denn das Gesch├Ąft mit Versicherungen beruht in erster Linie auf Vertrauen. Deshalb beginnt der Weg als Versicherungsberater in den meisten F├Ąllen bei Menschen, die einem schon vertrauen - also Familienmitgliedern, Freunden und Bekannten.

Versicherung - das t├Ągliche Gesch├Ąft

Im Versicherungsalltag geht es darum, einen Bedarf zu erheben, daraufhin Versicherungen zu verkaufen und anschlie├čend Kunden fortf├╝hrend zu beraten und betreuen. Doch ├╝ber diese drei Schritte hinaus, geht es um mehr: Berater stehen zur Seite, erstellen Risikoplanungen und planen diese vor allem mit ein, gew├Ąhrleisten Schutz und ber├╝cksichtigen Bed├╝rfnisse. Sie [ver-]sichern das Leben von Menschen.

Und genau die Menschen, die versichert werden, haben im seltensten Fall Ahnung von Versicherungen. F├╝r Au├čenstehende ist es eben nicht leicht, einen Durchblick zu bekommen. Selbst wenn sich jemand in die Thematik einarbeitet oder sich bereits mit ihr auskennt, brauchen die meisten Menschen jemanden, der sie darin begleitet. Und das bei einem Thema, das f├╝r viele Menschen unangenehm und essenziell zugleich ist. Genau das ist die Herausforderung bei Versicherungen: Die wenigsten haben Ahnung, alle brauchen sie und m├╝ssen dabei auf jemand anderen, ÔÇ×fremden" zur├╝ckgreifen. An dieser Stelle hei├čt der richtige Hebel ÔÇ×Vertrauen". Und wie kommt nun Vertrauen in die Versicherungskiste?

Von Mensch zu Mensch

Versicherungen werden von Mensch zu Mensch abgeschlossen. ├ťber Jahrzehnte sind wir davon ausgegangen, dass im Marketing das Produkt im Mittelpunkt stehen muss. Bei Personal Branding steht aber der Mensch im Fokus. Eigentlich sind Entscheidungen schon sehr lange genau so getroffen worden: intuitiv, aus Sympathie und/oder dem Bauch heraus. Klar, dass Kompetenz und Qualit├Ąt stimmen m├╝ssen, aber den entscheidenden Ausschlag gibt der Mensch selbst.

Wir fahren zu dem Friseur unseres Vertrauens, auch, wenn wir unsere Wunschfrisur zwei Stra├čen weiter bekommen k├Ânnen, die Fahrt l├Ąnger oder der Preis teurer ist. Und das ist nicht der einzige Fall, in dem wir weitere Strecken, andere Preise oder l├Ąngere Wartezeiten in Kauf nehmen, ob bei ├ärzten, G├Ąrtnern, Einkaufsm├Âglichkeiten usw. Da geht es um mehr, als um die reine Dienstleistung. So ist es auch mit Versicherungen.

Was ein Versicherungsberater im Selbstmarketing also erreichen muss, ist, dass man ihn gut findet, nicht sein Produkt und dass man den Menschen selbst, nicht nur den Berater, sehen kann, um eine Basis f├╝r Vertrauen zu schaffen. Mit Personal Branding wird das m├Âglich.

Mit Personal Branding zur Marke ÔÇ×Ich"

Es gibt keinen Standard-Versicherungsmenschen mit der Kleidung oder der Sprache. Es ist kein Muss, Anzug zu tragen, wenn man sich darin nicht wohl f├╝hlt. Es ist ebenfalls kein Muss, mit Fachbegriffen um sich zu werfen, wenn das nicht ÔÇ×mein Ding" ist. Sobald Versicherungsberater in eine Rolle schl├╝pfen, fern von ihrer Identit├Ąt, f├╝hrt das nicht wirklich zu Erfolg. Grund daf├╝r ist, dass Berater so nicht authentisch r├╝berkommen, die Menschen nicht auf der Pers├Ânlichkeitsebene ansprechen und demnach kein vertrauensvolles Verh├Ąltnis aufbauen k├Ânnen. Und ohne Vertrauen geht hier nichts.

Um die eigene Identit├Ąt zu kennen, muss man sich folgende Fragen stellen: Wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, warum mache ich, was ich mache, was will ich wirklich, wo will hin? Die Antworten dieser Fragen ergeben unsere Identit├Ąt. Und mit dem bewussten Wissen unserer Identit├Ąt, werden wir zu unserer eigenen Marke. Marke sein bedeutet, man selbst zu sein.

Wer sich jetzt als Marke verkauft, ist nicht Dienstleister, sondern Bed├╝rfnislinderer. Genau darum geht es im Versicherungsgesch├Ąft: um die Linderung der Versicherungsbed├╝rfnisse der Kunden. Am Ende muss der Kunde entscheiden, ob er den Vertrag unterzeichnet oder nicht. Trotz Beratung und eigenem Wissen, muss er seinem Versicherungsberater, also Ihnen, vertrauen. Genau da greift Personal Branding!