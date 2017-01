Rezension zu "Duo mit Beretta" von Ella Theiss

Nach dem Tod ihrer Mutter zieht Isabell aus der Wohnung aus, in der beide Frauen jahrzehntelang gemeinsam gewohnt haben. Der Abschied von der vertrauten Umgebung fällt ihr schwer. Sie geht ein letztes Mal durch die leeren Räume und bringt anschließend noch Leergut zum nahe gelegenen Container.

Dort vertreiben sich ein paar junge Männer die Zeit, pöbeln Isabell an und werden handgreiflich. Während der Zwischenfall für einen der Halbstarken einen Krankenhaus-Aufenthalt zur Folge hat, hat Isabell fortan eine post-traumatische Belastungsstörung. Diese hört auf den Namen Billie, fungiert als ihr Alter Ego und ist im Gegensatz zu ihr unangepasst, kontaktfreudig, spontan und nicht auf den Mund gefallen.



Billie hat es sich in den Kopf gesetzt, als Streetworkerin Benachteiligte - z.B. Drogenabhängige und ehemalige Kriminelle - unter ihre Fittiche zu nehmen und mit ihrer Tätigkeit die Welt zu verbessern. Isabell ist dieser Job viel zu gefährlich. Doch was soll sie machen? Sie hängt mit drin.

Beide kommen bald in Kontakt mit einer Zuhältermafia, einem unter Amnesie leidenden Schleuser und einer Zwangsprostituierten.



Und dann verschwinden auf Veranlassung der Behörden auch noch zwei Schwestern in einem suspekten ungarischen Kinderheim.



Resümee:

In ihrem ersten Darmstadt-Krimi setzt sich Ella Theiss mit drei großen, facettenreichen Themen auseinander:

Geschäftemacherei mit Heimkindern, organisierter Menschenhandel und Zwangsprostitution. Dies geschieht mit so viel Tiefgang, dass man die dahintersteckende intensive Recherche-Arbeit nur erahnen kann.



Dabei ist die Handlung keineswegs trocken, sondern ausgesprochen spannend und interessant. Sie wird getragen durch Isabell und ihr Alter Ego Billie - zwei grundverschiedene, aber gleichermaßen sympathische Persönlichkeiten, die in einem Körper wohnen:

Isabell ist ordentlich, pflichtbewusst, menschenscheu, will möglichst nicht auffallen und weicht Problemen gerne aus - eine "aggressionsgehemmte Kleinbürgerin" (Billie, Position 590 E-Reader).

Billie hingegen ist forsch, mutig, unangepasst, zupackend und hat stets einen flotten Spruch parat.

Beide müssen sich immer wieder miteinander auseinandersetzen und arrangieren; ihre Dialoge sind zum Teil köstlich!



Isabell und Billie erzählen die Handlung kapitelweise abwechselnd aus ihrer jeweiligen Perspektive. Dabei ist es brilliant, wie überzeugend und konsequent es Ella Theiss gelingt, beide Charaktere mit ihren so unterschiedlichen Eigenheiten ohne jeden stilistischen Bruch auftreten zu lassen.



Eingefügt sind gelegentlich kursiv gedruckte Absätze in Berichtform über das vorangegangene Schicksal von im Roman aktuell agierenden Personen.



Trotz aller themenbezogenen Ernsthaftigkeit ist der Roman mit sehr viel Humor und Wortwitz geschrieben. So muss der Leser trotz der aufwühlenden Gesamt-Problematik auch oft lachen.



Ein Reiz des Buches liegt insbesondere für Darmstadt-Kenner sicher auch darin, dass es viele der dort genannten Örtlichkeiten real gibt.



Fazit: ein spannender Roman mit Tiefgang, aber auch viel Humor und Wortwitz.

