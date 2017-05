Dove, dank eures neuen Shampoo-Designs bin ich endlich eine glückliche Frau

Es gibt Tage, an denen fühle ich mich ungeliebt und hässlich. Müde quäle ich mich dann aus dem Bett, schlurfe in mein Badezimmer und habe eigentlich gar keine Lust, unter die Dusche zu springen.

Bis ich sie sehe: meine Dove-Beauty-Produkte.

Sofort überrollt mich eine Welle des Selbstbewusstseins. Wenn mich irgendetwas auf dieser Welt wie eine selbstsichere, intelligente und schöne Frau fühlen lässt, dann sind das ganz klar eure Produkte, Dove.

Genau wie ihr es mit eurer Kampagne beabsichtigt habt.

Selbstbewusste Shampoos - welch fantastische Idee

Ihr wollt mit eurer Kampagne "Wahre Schönheit" Frauen zu mehr Selbstbewusstsein verhelfen - zu innerer Schönheit. Mit Beauty-Produkten. Das ergibt natürlich Sinn.

Genau für diese Kampagne habt ihr euch jetzt also etwas Neues ausgedacht: ein Shampoo in verschiedenen Formen. Jede Form des Shampoos soll dabei die Körperform einer Frau widerspiegeln - und deren Problemzonen, wie ihr in einem Spot, der auf YouTube zu sehen ist, erklärt. Selbstbewusste Shampoos - welch fantastische Idee.

Es ist euch zweifellos gelungen, die verschiedenen Körperformen einer Frau höchst realistisch darzustellen.

Dove's new shampoo bottles meant to represent women's bodies causes uproar - https://t.co/i5BGhYYBRv pic.twitter.com/7vJ1aptEZo — OZFM (@OfficialOZFM) 9. Mai 2017

Besonders lobenswert finde ich, dass ihr wirklich niemanden ausgrenzen wollt.

Shampoo Nummer eins repräsentiert zweifellos ein durchschnittliches Pinguin-Weibchen. Denn auch Pinguin-Weibchen sind stolze Frauen, die sich nicht zu verstecken brauchen. Ihr habt das verstanden.

Shampoo Nummer zwei spricht von seinem Format her vor allem Vogelscheuchen an. Vogelscheuchen zählen seit Jahrzehnten zu den unterschätzen Frauen. Auf dem Feld arbeiten sie jeden Tag hart, 24 Stunden lang. Doch davon leben können sie kaum.

Oft sind sie auch in der Öffentlichkeit in löchriger Kleidung anzutreffen. Euer Dove-Shampoo verhilft ihnen nun zu neuem Selbstbewusstsein. Nachdem sie sich den Strohkopf damit gewaschen haben, wissen sie: Sie sind schön. Ganz egal, was sie anhaben.

Shampoo Nummer drei steht für den durchschnittlichen Birnentyp, von dem Frauenzeitschriften gerne berichten. Jede Frau, die dem Birnentyp mit den "Problemzonen Bauch, Oberschenkeln und Po" entspricht", wird im Drogeriemarkt sicherlich gerne daran erinnert und mit Begeisterung zu dieser Flasche greifen.

Mrs Propper, die Ehefrau des muskelbepackten Saubermanns, wird sich vor allem an eurem Shampoo Nummer vier erfreuen. Offensichtlich soll es die Frauen mit besonders muskulösen Oberarmen ansprechen.

Shampoo Nummer fünf hat klar das Format einer Schneefrau, also der Partnerin eines Schneemanns. Schneefrauen werden vom Sommer schon lange diskriminiert. Höchste Zeit, dass endlich jemand den Schneefrauen zu mehr Selbstbewusstsein verhilft.

Shampoo Nummer sechs spricht vom Format her offensichtlich weibliche Fingerpuppen an. Von Kindern werden diese oft wie Dreck behandelt. Niemand sieht, wie hart sie tagtäglich arbeiten. Niemand außer euch, Dove.

Matrioschkas werden sich mit Shampoo Nummer sieben besonders wohlfühlen. Auch die russischen Puppen zählen zu den unterschätzten Frauen. Wie Gebärmaschinen bringen sie ein Puppenkind nach der anderen zur Welt - es scheint fast, als wären unzählige in ihren Bäuchen versteckt. Endlich belohnt ihr die Stärke dieser Frauen.

Euer Shampoo treibt die Emanzipation voran

Danke, Dove. Dieses neue Shampoo-Design verhilft Frauen auf der ganzen Welt zu neuem Mut. Ich bin sicher, dass ihr die Emanzipation damit entscheidend vorantreiben werdet.

Mit euren unterschiedlich geformten Shampoo-Flaschen zeigt ihr uns Frauen, wie bescheuert seltsame Körperformen aussehen und dass sich damit trotzdem Geld verdienen lässt. Frauen weltweit zeigen sich begeistert.

thanks dove but i already found a bottle for my shape pic.twitter.com/asuo1vci0O — Carina Hsieh (@carinahsieh) 8. Mai 2017

"Danke, aber ich habe schon eine Flasche in der Form meines Körpers gefunden."

Eure neuen Shampoos machen mir genauso viel Mut wie die etwas beleibteren Frauen in der Dove-Werbung, die der Welt zeigen: "Hey, wir sind vielleicht etwas dicker als die durchschnittlichen Models, aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir nicht genauso sinnbefreit hier halbnackt Arm in Arm herumstehen und uns aus unerfindlichen Gründen darüber kaputt lachen können."

Nur: Wieso gibt es keine Shampoo-Flaschen für Männer mit verschiedenen Figurtypen? Oder soll Meister Propper sich etwa mit dem Mrs Propper-Shampoo die Haare waschen? Das finde ich ungerecht.

Auch Männer sollten, wie ihr in eurem Slogan sagt, "Ja zu ihrer Schönheit sagen". Ja!

Einige Männer hätten da sogar schon Ideen.

A bottle that is shaped like me. pic.twitter.com/gwaNlWk1XX — Noah McCormack (@noahmccormack) 8. Mai 2017

"Hier ist eine Flasche, die wie mein Körper geformt ist."

Ich jedenfalls bin angesichts eures neues Designs endlich eine selbstbewusste Frau. Denn dass ihr so viele unterschiedlichen Frauen auf der ganzen Welt, von der Pinguin-Dame bis zur Matrioschka auf ihre Körperformen reduziert und ihnen zeigt, dass sie schön sind, wie auch immer sie aussehen, macht mich glücklich.

Ich danke euch.

____

