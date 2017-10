Was als Urban Gardening im Au├čenbereich begann, setzt sich als Urban Jungle nun innen fort: Zuerst haben die Stadtbewohner auf D├Ąchern und zwischen Pflastersteinen, Hinterh├Âfen und Hausw├Ąnden Salat und Blumen sprie├čen lassen, nun sind es Zierpflanzen in der Wohnung.

Der Verband Pflanzenfreunde ist ein Ableger des Blumenb├╝ros Holland, das sich schon seit Jahrzehnten um die Vermarktung von Zierpflanzen k├╝mmert. Doch im Digitalisierungszeitalter ver├Ąndert sich auch der Markt - deshalb bereitet sich der Pflanzenhandel f├╝r den Social Media Hype namens ÔÇ×Urban Jungle" vor, der f├╝r einen gr├╝nen R├╝ckzugsort zwischen Asphalt und Beton steht.

Die Kommunikationsexpertin Melanie Jasmin-Jeske ist ÔÇ×Plant Ambassador" (Pflanzenbotschafterin) f├╝r den Verband Pflanzenfreunde, denn der Online-Handel boomt bereits und braucht die richtigen Konzepte und Vermarktungsstrategien.

Es geht vor allem darum, die Freude an Pflanzen zu teilen und nachhaltig Lust auf sie zu machen. Auf ihrem Instagram-Account pr├Ąsentiert sie regelm├Ą├čig die Gartenpflanze des Monats und zeigt, wie einfach es ist, aus einem Balkon einen kleinen Garten zu gestalten.

In der Ruhezone und Energiezelle k├Ânnen die Akkus der Stadtbewohner wieder aufgeladen werden. Sie haben Freude am gr├╝nen Reich und ├╝ber eine (kleine) Ernte von Lebensmitteln, die durch eigene H├Ąnde Arbeit entstand und bei denen sie wissen, woher sie kommen, und wie sie entstanden sind. Ihnen gemeinsam ist der Wunsch nach einem Ort, an dem sie selbstbestimmt sein und Sorge tragen k├Ânnen: f├╝r sich und eine ├╝berschaubare Welt.

Einige Pflanzenh├Ąndler, von denen sie beliefert werden, betreiben heute gar keine L├Ąden mehr, sondern arbeiten nur noch digital. Gekauft werden gr├╝ne Lifestyleprodukte wie Plant-Hanger oder ÔÇ×Boob-Pot", die ganz nebenbei an einen weiblichen Oberk├Ârper erinnern. Aber nur mit Onlineshops werden heute keine Kunden gewonnen.

Leider fehlen im klassischen Pflanzenhandel oft Social-Media-Profile, was Melanie-Jasmin Jeske gegen├╝ber der ZEIT k├╝rzlich sehr bedauerte: ÔÇ×Denn es gibt so vieles, das man seinen Followern zeigen k├Ânnte. Ich habe oft das Gef├╝hl, dass der Old-School-Pflanzenhandel das enorme Potenzial der j├╝ngeren, Social-Media-affinen Zielgruppe noch gar nicht erkannt hat."

2016 wurden in Deutschland Zimmerpflanzen im Wert von 1,5 Milliarden Euro verkauft. Wie die K├╝che so sind auch Zimmerpflanzen heute zum neuen Statussymbol geworden. ÔÇ×Sogar der gute, alte Gummibaum ist wieder en vogue", bemerkt die Nachhaltigkeits- und Kommunikationsexpertin Claudia Silber. Gefragt sind vor allem ausgewachsene und pflegeleichte Pflanzen. Zu den Kunden geh├Âren ÔÇ×Influencer in Sachen gr├╝ner Daumen" (Maria Retter). Die Pflege der Pflanzen empfinden sie wie ÔÇ×Kurzurlaub in den eigenen vier W├Ąnden".

Der Fr├╝hling kann k├╝nftig auch in der kalten Jahreszeit durch filigrane Bl├╝ten-Skulpturen in die Wohnung geholt werden. Der spanische K├╝nstler Igancio Canales Aracil stellt derzeit noch in einer Madrider Galerie aus. Die Bl├╝ten-Werke muten wie auf den Kopf gestellte K├Ârbe und Gef├Ą├če an. Sie werden ausschlie├člich aus getrockneten und gepressten Blumen gefertigt.

Der K├╝nstler platziert die handgepfl├╝ckten Blumen allerdings in konisch geformte Gussformen, wo sie etwa einen Monat lang trocknen. Arracil arbeitet mit Landschaftsarchitekten und G├Ąrtnern ber├╝hmter Europ├Ąischer G├Ąrten zusammen - sie erlauben ihm, Blumen aus ihren Parks und privaten G├Ąrten auszuw├Ąhlen, um sie dann in seinen Kunstwerken zu konservieren.

Die Farbe des Jahres 2017 ist Greenery. Das freundliche Laubgr├╝n, das auch in unsere Innenr├Ąume eingezogen ist, steht f├╝r Natur und Hoffnung und ruft bei den meisten Menschen positive Gef├╝hle hervor. Das nutzen auch zunehmend Unternehmen - einige reagieren auf den gr├╝nen Trend, f├╝r andere ist er selbstverst├Ąndlich.

Dazu findet sich eine interessante Randnotiz im aktuellen Nachhaltigkeitsbericht 2017/2018 der memo AG: In allen B├╝ror├Ąumen und in der Cafeteria des in Greu├čenheim ans├Ąssigen Unternehmens finden sich speziell f├╝r deren Raum- und Lichtverh├Ąltnisse ausgew├Ąhlte Pflanzen, die das Arbeitsumfeld versch├Ânern und gleichzeitig das Raumklima verbessern.

Am Bericht zeigt sich aber auch, dass Pflanzen allein noch keine nachhaltige Ausrichtung ÔÇ×machen" - es braucht auch eine ganzheitlich ausgerichtete ├Âkologische Einrichtung: So sind die Fenster aus heimischen H├Âlzern, die Parkettb├Âden ÔÇ×atmen" und sind gewachst, f├╝r die W├Ąnde wurden Naturfarben verwendet und ergonomische Naturholzm├Âbel schaffen eine optimale Arbeitsumgebung f├╝r die Mitarbeiter.

Trends sind nachhaltig, wenn sie in einem gr├Â├čeren Kontext gesehen und gute Ans├Ątze stetig verbessert werden. Greenery ist lediglich eine Farbe, die an die Smoothies auf Instagram erinnert, aber auch auf den Logos von digitalen Start-ups zu finden ist. Worauf es wirklich ankommt, ist der Sinn dahinter, denn Greenery-gr├╝n sind auch die vertikalen G├Ąrten, urbane Landwirtschaft oder Biolebensmittel. Die Farbe ist wie das ÔÇ×tiefe Luftholen in einer atemlosen Gesellschaft" (Maren Keller).

In diesem Urban Jungle kann sich niemand verirren. Er weist den Weg zu uns zur├╝ck.

Weitere Informationen:

Claudia Silber und Alexandra Hildebrandt: Gartenzeit: Wie wir Natur und Kultur wieder in Gleichklang bringen. Amazon Media EU S.à r.l. Kindle Edition 2017.

Maria Retter: Digital aufgebl├╝ht. In: DIE ZEIT (28.9.2017), S. 35.

____

