In Deutschland werden 313 Kilogramm Lebensmittel pro Sekunde weggeworfen. Der Gro├čteil ist genie├čbar und deshalb vermeidbar. Der deutschlandweit erste Foodtruck kocht haupts├Ąchlich mit geretteten Bio-Lebensmitteln. Keine Verschwendung, sondern gutes Essen: ÔÇ×Restek├╝che - Beste K├╝che". Es ist eine Kombination aus Streetfood, Achtsamkeit und kulturellem Austausch.

ShoutOutLoud geht es mit dem Foodtruck darum, das Thema Lebensmittelverschwendung in ein neues Licht zu stellen, welches einer breiten Masse zug├Ąnglicher sein soll. Bewusstseinsbildung und Achtsamkeit k├Ânnen auf diese Weise einfach spielend mit Genuss verbunden werden, wodurch der Intention, Lebensmitteln mit mehr Wertsch├Ątzung zu begegnen, ein potentiell gr├Â├čerer Impact zugeschrieben werden kann.

Deshalb soll der Foodtruck auch neben seinen regelm├Ą├čig wiederkehrenden Auftritten auf Streetfood- und Wochenm├Ąrkten zum Zweck des Verkaufs von Speisen sowie dem Angebot von Catering-Services auch als Pop-up Think Tank funktionieren: Unternehmen, Schulen oder sonstige Organisationen k├Ânnen die Restek├╝che engagieren, um sich im Rahmen einer Veranstaltung intensiver mit dem Thema Lebensmittelverschwendung auseinanderzusetzen. Workshopartige Settings vermitteln relevantes Wissen durch Impulsvortr├Ąge, Diskussionen und Live-Cooking.

Wird Wissen nicht mit erhobenem Zeigefinger vermittelt, wird es auch gern weitergetragen. Mit der Restek├╝che soll genau das erreicht werden: genie├čen, lernen und die Welt ein bisschen besser machen. Deshalb ist es f├╝r die Initiatoren auch selbstverst├Ąndlich, dass die Gewinne aus dem Gesch├Ąftsbetrieb in regionale soziale oder ├Âkologische Projekte investiert werden.

Interview mit Daniel Anthes, stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei ShoutOutLoud & Leiter des Projekts "Restek├╝che"

_ Herr Anthes, was bedeutet "gerettete" Bio-Lebensmittel?

"Gerettet" erzeugt leider vielfach noch negative Assoziationen, aber bei uns geht es einfach nur um Wertsch├Ątzung. Im praktischen Sinn meinen wir damit, dass wir Lebensmittel vor der Tonne bewahren und sie eben nicht - wie oft vermutet - aus dem M├╝ll holen (auch bekannt als "Containern"). Ob krumm, gewachsen, nah am Mindesthaltbarkeitsdatum oder durch Transportsch├Ąden an der Verpackung besch├Ądigt - unterschiedliche Gr├╝nde f├╝hren dazu, dass es ein Gro├čteil der Nahrungsmittelproduktion nicht in den Supermarkt bzw. zu euch nach Hause schafft. Genau hier setzen wir an und wollen damit zeigen, dass dies nicht sein muss und die Lebensmittel noch 1A in Ordnung sind.

_ Wie stehen Sie zu anderen Organisationen wie die Tafel oder Plattformen wie Foodsharing, die ebenfalls Lebensmittel retten?

Wir verstehen unser Engagement als komplement├Ąr und nicht kontr├Ąr zu anderen Organisationen - aktiv im Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung. Als gemeinn├╝tziger Verein geht es uns hier schlichtweg ums gro├če Ganze und damit die langfristige und nachhaltige Reduzierung der Verschwendung. Beispielsweise im Hinblick auf die Tafel setzen wir noch weiter hinten an, nehmen wir auch kleinere Mengen ab und haben im Team auch deshalb die n├Âtige Zeit, eine braune Stelle vom Apfel wegzuschneiden. Wir sch├Ątzen die Tafel sehr und w├╝rden hier nie einen Interessenkonflikt erzeugen. Gleiches gilt f├╝r Foodsharing, kooperieren wir doch direkt mit Erzeugern bzw. dem Gro├čhandel und kommen so sowieso keinen Foodsavern in die Quere. Apropos: Wir sind selbst auch privat bei Foodsharing organisiert und verteilen regelm├Ą├čig (beste) Reste unserer Events ├╝ber diese Plattform.

_ Wie kommen die Preise Ihrer Speisen zustande?

Ein Foodtruck ist ein extrem kostspieliges Unterfangen und erzeugt laufende Kosten, die f├╝r uns als gemeinn├╝tziger Verein eine gro├če Herausforderung darstellen. Wenn wir von Achtsamkeit im Umgang mit Lebensmitteln sprechen, sollten wir dies auch im Hinblick auf unser Engagement und unser Team tun. Ehrenamtliche T├Ątigkeiten sind extrem wichtig f├╝r unsere Gesellschaft, kommen aber eben nicht ohne finanzielle Unterst├╝tzung aus. Au├čerdem ist es bei uns im Foodtruck letztlich wie in jedem anderen Gastronomiebetrieb - die Lebensmittel erzeugen nur einen Bruchteil der Gesamtkosten. Daf├╝r bedarf es aber viel Energie und Zeit, diese f├╝r euch t├Ąglich frisch und mit viel Liebe zuzubereiten.

_ Was passiert mit den Einnahmen aus dem Foodtruck?

Zuallererst daf├╝r sorgen, dass der Foodtruck ├╝berhaupt betrieben werden kann. Laufende Kosten ├í la Versicherung, Steuern, T├ťV, Benzin und Stellplatz bedeuten regelm├Ą├čig einen gro├čen Batzen Geld, der erstmal aufgetrieben werden muss. Je gr├Â├čer unser finanzielles Polster ist, desto eher k├Ânnen wir auch unserem Team eine kleine Aufwandsentsch├Ądigung zahlen - mit der Konsequenz, vermehrt im sozialen Bereich aktiv werden zu k├Ânnen, ohne direkt auf die schwarze Null schielen zu m├╝ssen. Und wenn wir uns dann gar nicht mehr vor G├Ąsten und Auftr├Ągen retten und viele Einnahmen verzeichnen k├Ânnen, flie├čt jeder verdiente Extra-Euro in gemeinn├╝tzige Zwecke - sei es im Rahmen unseres Vereins oder der Partner unseres Netzwerks.

_ Was passiert mit Resten, die Sie selbst ├╝brig haben?

Im ersten Schritt kalkulieren und planen wir besonders achtsam, sodass erst gar keine gro├čen Reste anfallen. Sollte es dann doch hin und wieder zu ├ťbriggebliebenem kommen, wissen wir dies gut zu verteilen: Entweder mithilfe von "Beste Reste-Boxen" an die G├Ąste des Events, oder ├╝ber unser Netzwerk an diverse Foodsaver. So oder so - bei uns kommt kein Essen in die Tonne!



