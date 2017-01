Klare Entscheidung: Authentisch-Sein

Der Anspruch, sich seiner selbst immer mehr bewusst zu werden und die Welt buchstĂ€blich in Ordnung zu bringen, ist bei der Generation Y (1980 bis 1994) besonders ausgeprĂ€gt. Sie rĂ€umt den UmstĂ€nden keine zu große Macht ĂŒber sich ein, weil sie ihnen dann die Entscheidung ĂŒber ihr Handeln ĂŒberlassen wĂŒrden. Die Klugen wissen, dass es dazu einen prĂ€zisen Umgang mit der Sprache braucht, die unser Denken formt - und umgekehrt.

Zu den zentralen Kompetenzen dieser Generation gehört es, den klaren Verstand einzuschalten und die Gedanken auf das zu lenken, was sinnvoll, planbar, begreifbar und selbst gestaltbar ist. Die meisten der jungen Menschen glauben nicht mehr an die großen Geschichten vom gesellschaftlichen Fortschritt und von der Zukunft. Relevant ist fĂŒr sie eher das, was sie ĂŒberschauen und verĂ€ndern können - in kleinen Gemeinschaften bzw. im eigenen Netzwerk.

Ihnen ist bewusst: Es geht um die Verantwortung, die man selbst fĂŒr das Gelingen ĂŒbernehmen muss - eine Verantwortung, die sich nicht delegieren lĂ€sst. „Wer große Verantwortung tragen will, muss sich auch das hart erarbeiten." Sagt Jonathan Sierck Autor und Speaker der Generation Y.

Die ÜbergĂ€nge zur nĂ€chsten Generation sind hier allerdings fließend, wie das Beispiel der Schauspielerin Jana Pallaske (Jahrgang 1979) zeigt: Auch sie möchte keine Spielchen spielen und verstellt sich nicht, macht nicht einmal einen Small-Talk, weil sie das Leben als zu kostbar empfindet. Sie bezeichnet sich als eine Frau, die mutig ihr Leben lebt und kein Opfer der UmstĂ€nde sein möchte. Sie ĂŒbernimmt Verantwortung fĂŒr das, „was sie denkt, fĂŒhlt und tut".

Es geht der jungen Generation um Authentisch-Sein, Selbstbestimmung und innere Klarheit. Das hat allerdings nichts mit verbissener Selbstaufmerksamkeit zu tun, von der der Psychologe und Wissenschaftsredakteur Steve Ayan (Jahrgang 1971) spricht. Der Vertreter der Generation X (1965-1979), die ihr Selbstbewusstsein hĂ€ufig auch aus ihrem Status bezog, hĂ€lt den Versuch, ganz bei sich zu sein und sich zu konzentrieren, sogar fĂŒr hinderlich.

AuthentizitĂ€t ist fĂŒr Ayan eine soziale Konstruktion, die nicht so sehr durch bewusstes Nachdenken erreicht wird. Der Fokus auf das Ich, auf Effizienz und Kontrolle, verhindert seiner Ansicht nach, dass Menschen in den Flow kommen und GlĂŒcksmomente empfinden. Das ĂŒbertriebene Fokussieren auf das Selbst könne sogar psychische Störungen verstĂ€rken. So verweist er darauf, dass depressive oder Angstpatienten ihre Aufmerksamkeit stark nach Innen richten und glauben, dass sie sich dann noch besser im Griff haben: „Wenn du nur die optimale Technik hast, kannst du alles hinkriegen. Das ist eine Konstellation, die unglĂŒcklich macht, wenn es mit der Technik eben doch nicht klappt. WĂŒrden diese Menschen die Aufmerksamkeit nach außen richten, auf genussvolles Tun etwa oder auf Dinge, die sie ablenken, ginge es ihnen vermutlich schon etwas besser."

Unser Leben wird seiner Ansicht nach erst dann gut, wenn wir Humor und Ironie nicht verlieren und uns immer wieder fĂŒr Dinge begeistern und dabei uns selbst vergessen können. Mentale Optimierung wĂŒrde all das hemmen. Sein Fazit: „Der totale Bewusstseinskult hilft uns nicht, sondern schrĂ€nkt uns ein."

Die Wahrheit ist allerdings nicht schwarz oder weiß, sondern fließend in der „Liquid-Ära"- auch das lĂ€sst sich von der Generation Y lernen, die weder gegen noch mit dem Strom schwimmt, sondern der Strom ist.

Die Sehnsucht nach Ganzheit

Die jungen Milden, wie sie auch oft genannt werden, weil sie sich nicht festlegen lassen wollen und viele IdentitĂ€ten haben, sind sich bewusst, dass sich durch Einsatz, Wille und HartnĂ€ckigkeit enorm viel bewirken und erreichen lĂ€sst. Aber es gibt auch Dinge, die mit anderen Werkzeugen von ihnen „geknackt" werden. „Du selbst sein" ist eine von diesen Dingen, schreibt Jonathan Sierck in seinem aktuellen Buch „Selbstbewusstsein & AuthentizitĂ€t".

Es zeigt, dass es gerade in der Debatte um die Generation Y bislang zahlreiche Fehlinterpretationen gab. WĂ€hrend des Lesens erschließt sich ein innerer Ordnungsrahmen, der uns hilft, das Gesamtbild dieser Generation besser zu verstehen.

In seiner vielfĂ€ltigen Spiegelung zeigt das Buch Bewegungen und Gegenbewegungen unserer Zeit, in der sich ĂŒberkommene Gewissheiten auflösen. Es gibt der Sehnsucht nach Ganzheit und gesellschaftlichen OrdnungsentwĂŒrfen Kontur und zeigt zugleich, wie klar diese Generation denkt, um sich nicht in einer unĂŒberschaubar gewordenen und aus den Fugen geratenen Welt zu verlieren. Falls das doch einmal der Fall sein sollte, folgt Sierck dem Ansatz des Managementvordenkers Fredmund Malik, der in seinem Longseller „FĂŒhren - Leben - Leisten" schreibt: „Wenn sich etwas praktisch-empirisch bewĂ€hrt hat, dann ist es vernĂŒnftig, dieses auch zur Norm zu erheben - bis sich die UmstĂ€nde grundlegend verĂ€ndern."

Das bestÀtigt auch die Jugendstudie 2016 von INTEGRAL und T-FACTORY, die die Lebenswelten der 14- bis 29-jÀhrigen untersucht. Dies erfolgte auf Basis der Sinus-MilieusŸ aus 47 Tiefeninterviews und 1.028 Onlineinterviews mit 14- bis 29-jÀhrigen. Daraus ergibt sich ein vielschichtiges Bild junger Menschen. Der Generation wird Entschlossenheit und Pragmatismus attestiert, die sie brauchen, um sich durch die Wirren des Lebens zu kÀmpfen.

Worauf es ankommt? Anpacken, mitmachen und sich durchsetzen.

