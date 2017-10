Keiner von uns Muslimen braucht die Debatte um den Islamfeiertag

Seit Tagen verfolge ich die Diskussionen über islamische Feiertage intensiv. Bewusst habe ich mich als Politiker und Muslim zurückgehalten und nur zugehört. Insbesondere habe ich darauf geachtet, was denn andere Muslime dazu sagen. Witzig: nichts.



Eine kluge Entscheidung. Denn diese Diskussion braucht aus zwei Gründen keiner.

1. Die Islam-Debatten nerven, weil es keine Debatten sind

Man möchte über den Islam sprechen? Gerne. Dann aber bitte sachlich, auf Grundlage erkennbar qualifizierter Erkenntnisse. Und nicht gleich mit Schaum vor dem Mund und Wut im Bauch der nächsten geschürten Welle der Angst aufspringen.



Insbesondere CSU-Politiker tun gerade so, als würde jetzt jeder Muslim einen muslimischen Feiertag fordern. Abgesehen von Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime kenne ich allerdings keinen, der das sagt.



Und wenn wir schon dabei sind: Die Muslime fordern auch nicht, Weihnachtsmärkte umzubenennen, Kirchenglocken abzuschaffen oder in jeder Straße Minarette aufzustellen.



Wenn euch das Andreas Scheuer oder Markus Söder von der CSU in demagogischer Art und Weise auf Veranstaltungen der Jungen Union, dem Nachwuchs der Christdemokraten, entgegenbrüllen, so habt die eine Sekunde übrig, die Dinge richtig einzuordnen, bevor ihr mit Schaum vor dem Mund wie wild klatscht und euch einbildet, dadurch würde das Abendland gerettet werden. Nichts ist bedroht und nichts muss gerettet werden.



Außer die Rettung vor sinnlosen Debatten, das wäre doch etwas. Eine Obergrenze für dumme Ideen? Wir können es auch Richtlinie nennen! Kompromisse müssen sein.



2. Wir brauchen keinen muslimischen Feiertag - seid einfach mal pragmatisch

Als ich noch ein kleiner Junge war, bin ich einfach zu meinen Lehrern gegangen, um an einem hohen muslimischen Fest frei zu bekommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass jemals auch nur einer der Lehrkräfte in meiner gesamten schulischen Laufbahn Probleme gemacht hätte.



Alle waren tolerant, haben eben dem einen Schüler einen freien Tag gegönnt, weil die Oma zu Besuch kam und dieser Feiertag für uns einen Stellenwert hat wie bei Christen das Weihnachten.



Das hat man ganz ohne Staatsvertrag mit Moscheen, ganz ohne große Debatten wie sie jetzt geführt werden hingekriegt. Warum auch nicht?



In Hamburg geht man einen anderen Weg. Die drei großen Feiertage im Islam sind bereits anerkannte Feiertage. Mit einem Staatsvertrag von 2012 gemeinsam mit Moscheen und islamischen Vertretern. Das bedeutet, dass zwar nicht alle Menschen einen bezahlten freien Tag haben. Aber Muslime haben das Recht, sich unbezahlt frei zu nehmen oder einen Urlaubstag zu bekommen. Auch schön.

Später in der Ausbildung habe ich weiter die Erfahrung gemacht, dass ich meine Feiertage ganz pragmatisch regeln kann. Und wenn zum Neujahr oder Weihnachten Arbeitskollegen mit christlichen Glauben frei haben wollten, habe ich für sie gearbeitet.



Dafür haben sie für mich an meinen Feiertagen gearbeitet.



Diese Erfahrungen beobachte ich in kleinen Betrieben mit bis zu zehn Mitarbeitern und in Betrieben mit 15.000 Mitarbeitern. Alles möglich. Nichts muss.



So streng islamisch, wie Nicht-Muslime von Muslimen denken, sind viele Muslime gar nicht. Also bitte einfach mal pragmatisch sein.