Die FDP ist eine Partei, die niemand braucht

"Eine Partei im Bundestag muss sich dafür einsetzen, dass Wohlstand erst erwirtschaftet werden muss, bevor er verteilt wird.", postet Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP am 06. Januar 2017 auf Facebook und zeigt uns: Es ist immer noch die gute alte FDP, über das wir hier reden.

Jene FDP, die alles tut, um möglichst viele Stimmen für sich zu gewinnen. Das ist soweit legitim. Problematisch wird es, wenn die Versprechen nicht eingehalten werden können. Und das ist der FDP zu oft passiert. Das dachten sich auch die Wähler im September 2013 und gaben der FDP weniger als 5 Prozent.

Viele der FDP Positionen haben auch dafür gesorgt, dass es uns heute auch gut geht, argumentieren nicht wenige. Natürlich sind viele FDP Anregungen praktisch und hilfreich gewesen, wie die Abschaffung der 10 Euro (Willkommens-)Gebühr beim Arzt. Nicht alles ist schlecht gewesen unter der FDP. Eine Bilanz besteht aber aus zwei Seiten einer Medaille. Dazu gehört auch die Predigt der vollständig liberalen Globalisierung, worauf heute viele so ziemlich alles schwören könnten, aber nicht ihren Erfolg.

Die Schere zwischen den Reichen und den Armen ist unter der FDP immer weiter auseinandergeklafft. Konzerne, die überall in der Welt Milliarden Umsätze erzielen, müssen kaum Abgaben errichten, beim Hilfsarbeiter wird an vorne und hinten gekürzt. Vermögenssteuern wurden abgeschafft und finanzielle Anlagen für Reiche erleichtert, wovon die Armen nur träumen könnten, davon betroffen auch nur eine Sekunde sein zu dürfen.

Und, da ist das Versprechen, das die FDP nicht einhalten konnte und das eben einer zu viel war: Am Ende würden alle profitieren. Das kam so nicht. Heute zahlen diejenigen, die am wenigsten profitieren trotzdem mehr für Medikamente, müssen schlechtere Jobs für weniger Geld bei unregelmäßigen Arbeitszeiten in unsicheren Verträgen annehmen. Da kann schon mal die Begeisterung für die (Wirtschafts-)Liberalen aus der Kurve fliegen. Oder eben kein Kreuz drauf landen. Der Wähler wird bald entscheiden.

Was zurzeit geschieht: Die FDP versucht gerade mit allen Mitteln, den Einzug in den Bundestag zu sichern. Sie vergessen, wie sie 2009 mit allen Mitteln versucht haben, so viele Prozente wie möglich zu bekommen. Weil sie nicht alle Versprechen halten konnten, sind sie 2013 aus dem Parlament geflogen. Nachhaltigkeit ist nicht die Stärke dieser Liberalen. Und Nachhaltigkeit ist mit das Wichtigste in diesem Jahrhundert. Deshalb bleibt die FDP, wie sie jetzt ist, niemand in diesem Land.

