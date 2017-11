Taylor Swifts: Ed Sheeran singt auf ihrem neuen Album "Reputation"

Nur noch zwei Tage sind es, bis Taylor Swift (27, "Look What You Made Me Do") endlich ihr neues Album "Reputation" auf den Markt bringt. Um die Vorfreude der Fans ins Unermessliche zu steigern, hat sie nun die Tracklist auf Instagram veröffentlicht. Besonders der zweite der insgesamt 15 Songs auf der neuen LP sorgt für Aufregung, denn "End Game", so der Titel des Liedes, ist eine Kollaboration mit dem britischen Pop-Star Ed Sheeran (26, "Shape of You") und dem Rapper Future (33, "Mask Off").

3 days until #reputation A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Nov 7, 2017 at 6:52pm PST

Hier können Sie Taylor Swifts Album "Reputation" vorbestellen

Mit Sheeran ist Swift seit Jahren eng befreundet. 2012 hatten die beiden bereits eine gemeinsame Single namens "Everything Has Changed" veröffentlicht, die auf Swifts Album "Red" erschien. Wer nicht erwähnt wird, ist Selena Gomez (25, "It Ain't Me"). Die Sängerin, ebenfalls eine Freundin von Swift, wurde vor Kurzem von deren Manager Scott Borchetta in einem Tweet über das Album "Reputation" erwähnt. Daraufhin wurden Spekulationen laut, Gomez könnte ebenfalls auf der Platte vertreten sein.

Vier der Songs sind bereits bekannt. Nach der ersten Single "Look What You Made Me Do" wurden "Gorgeous", "Ready For It" und zuletzt "Call It What You Want" von Swift geteilt. Die Sängerin machte die Tracklist öffentlich, nachdem sie bereits durch einen Leak ihren Weg ins Netz gefunden hatte. Auf dem Bild von Swift sind auch die Produzenten des Albums zu sehen, darunter Swift selbst, Jack Antonoff, Max Martin und Shellback. Ab 10. November ist "Reputation" im Handel erhältlich.