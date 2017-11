"2017! Menschen, Bilder, Emotionen": Das erwartet euch im Jahresrückblick von RTL

Sie ist wieder da, die Zeit der Jahresrückblicke. "2017! Menschen, Bilder, Emotionen" ist in diesem Jahr einer der ersten. Am 3. Dezember präsentiert Günther Jauch (61) im großen Jahresrückblick von RTL ein ganz besonderes Schmankerl für Musikfans. Die Kelly Family feiert in der Sendung mit einem exklusiven Weihnachtskonzert einen weiteren Höhepunkt ihres Comeback-Jahres, in dem sie unter anderem ihr Album "We Got Love" veröffentlicht haben. Der RTL-Rückblick soll aber auch allerhand andere spannende und bewegende Momente des vergangenen Jahres noch einmal ins Gedächtnis zurückholen. Neben musikalischen Erfolgen, und sportlichen Erlebnissen beschäftigte 2017 vor allem die Politik die Menschen.

Politik und andere Katastrophen

Erinnern Sie sich hier noch einmal mit "Das Jahr im Bild" an die großen und kleinen Momente von 2016

Im ersten Amtsjahr von Donald Trump (71) zieht die AfD in das Parlament ein, der Streit mit dem türkischen Präsidenten Erdogan (63) spitzt sich zu und deutsche Staatsbürger werden reihenweise in der Türkei verhaftet. Auch über die Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg und die Ehe für alle wurde viel diskutiert. Schreckliche Terroranschläge und Gewaltakte - unter anderem in Manchester, Barcelona und Las Vegas - sollen nicht in Vergessenheit geraten. In der Sendung berichten unter anderem deutsche Augenzeugen von den Vorkommnissen in den USA.

Im Jahr der Naturkatastrophen sind es unter anderem die Bilder nach den Hurrikans "Irma" und "Maria", die viele Zuschauer bewegen dürften. Mit rekordverdächtigen Windgeschwindigkeiten wüteten die Stürme unter anderem in Florida, Puerto Rico und der Dominikanischen Republik. Aber auch in Deutschland kamen zahlreiche Menschen bei Unwettern ums Leben.

Sportliche Höchstleistungen und die kleinen Geschichten

Einerseits war der Schock nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund groß, andererseits präsentierte sich 2017 für die Deutschen als Jubeljahr des Sports. Im Sommer feierten die Fußballer beim Confed-Cup und der U21-EM einen überraschenden Doppelerfolg. Patrick Lange (31), der auch live im Studio sein wird, bestritt in Rekordzeit den Ironman in Hawaii.

Jauch will sich allerdings nicht nur auf die großen Geschichten konzentrieren, sondern in dem Rückblick unter anderem auch persönliche Erlebnisse ungewöhnlicher Menschen zeigen, die berührende Momente durchleben und bewegende Schicksale meistern mussten.

Nicht zuletzt wird in der Sendung auch Prinzessin Diana (1961-1997) thematisiert, deren Todestag sich 2017 zum zwanzigsten Mal jährte. Ihre Söhne Prinz William (35) und Prinz Harry (33) rührten zum Jubiläum die Öffentlichkeit mit einem Interview, in dem sie über die schwere Zeit nach dem Tod ihrer Mutter sprachen.