"Sing meinen Song": Fünfte Staffel mit Mark Forster

Die fünfte Staffel "Sing meinen Song" ist beschlossene Sache. Fans der Musik-Event-Reihe dürfen sich im Jahr 2018 offenbar auf weitere talentierte Neuzugänge freuen. Es wurde bereits gemunkelt, dass Mark Forster (33) die Band The BossHoss als Gastgeber ablösen werde. Wie die "Bild"-Zeitung nun berichtet, wird zum einen die Band Revolverheld ("Halt dich an mir fest") um Frontsänger Johannes Strate (37) in der beliebten VOX-Sendung mitmachen.

Rock-Band und Schlagerikone

Hier können Sie das "MTV Unplugged"-Album von Revolverheld bestellen

Doch nicht nur die Band wird auf den deutschen Fernsehbildschirmen zu sehen sein, sondern auch eine echte Schlager-Ikone. Für weibliche Verstärkung auf dem Sofa des Tauschkonzerts soll laut "Bild" Schlagerstar Mary Roos (68) sorgen. 1972 trat sie für den Eurovision Song Contest mit dem Song "Nur die Liebe lässt uns leben" für Deutschland an und belegte damit den dritten Platz.