Das passiert in "Der mit dem Sarg"

20:15 Uhr, Das Erste: Meine fremde Freundin, Drama

Andrea Bredow (Valerie Niehaus) freundet sich schnell mit ihrer neuen Kollegin im Gesundheitsamt an. Judith Lorenz (Ursula Strauss) scheint nett und kompetent zu sein. Und noch dazu lässt sie sich nichts von Büro-Macho Volker Lehmann (Hannes Jaenicke) gefallen. Dann jedoch geschieht das Unfassbare: Judith wird während ihrer Arbeitszeit in einem Abstellraum von Volker Lehmann brutal vergewaltigt. So erzählt sie es jedenfalls Andrea und später der Polizei. Andrea ermutigt ihre Freundin, die Wahrheit zu sagen. Doch Judiths Verhalten erscheint ihr zunehmend rätselhaft.

Alle TV-Highlights sehen Sie auch im Stream bei Magine TV. Gleich hier anmelden!

20:15 Uhr, ZDF: Der mit dem Schlag, Tragikomödie

Ein miserabler Tag für Felix (Hinnerk Schönemann): Von Bürgermeister kassiert er zum wiederholten Mal eine Absage für sein revolutionäres Konzept zur Weihnachtsbeleuchtung, seine Freundin Melanie (Lisa Maria Potthoff) gibt ihm den Laufpass, und schließlich stirbt auch noch seine Mutter. Nach einem Wutausbruch erhält Felix eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Aufgrund von Schuldunfähigkeit wegen einer krankhaften seelischen Störung wird Felix in die Psychiatrie eingeliefert, wo er sich allen Maßnahmen zunächst verweigert. Erst durch einen Besuch schöpft er wieder neue Hoffnung, seinen großen Traum doch noch verwirklichen zu können.

20:15 Uhr, RTL: Mario Barth deckt auf, Comedy-Show

Bei Geld fängt der Spaß an - zumindest für Mario Barth. In der Erfolgsshow entlarvt der Comedian neue absurde Fälle von Steuerverschwendung und Behördenirrsinn. Steuerverschwender, Behörden-Verrückte, Rechtsverdreher dürfen sich schon mal warm anziehen. Es wird wieder aufgedeckt! Neben Reiner Holznagel - Präsident des Bundes der Steuerzähler - außerdem in Marios hochkarätigem Team: Joachim Llambi, Ingo Appelt, Franz Obst und Ulrike von der Groeben.

20:15 Uhr, ProSieben: The Taste, Kochwettbewerb

Heute dreht sich alles um perfekte Texturen. Wem gelingt eine besonders cremige, gut gelierte, knusprige oder fluffige Speise? Außerdem müssen aus Mais, Gurke und Apfel Gerichte mit unterschiedlichen Strukturen kreiert werden. Zum Schluss steht die Herausforderung, ein dekonstruiertes Dessert aus Klassikern wie der Schwarzwälder Kirschtorte oder dem Frankfurter Kranz zu zaubern.

20:15 Uhr, ProSieben: Kein Ort ohne Dich, Romanze

Sophia (Britt Robertson) versteht nicht recht, was ihre Freundinnen an Cowboys finden - bis sie ihr erstes Rodeo besucht. Dort macht der Reiter Luke (Scott Eastwood) schwer Eindruck auf die Kunststudentin. Als dieser ihr auch noch seinen Hut schenkt, ist es um Sophia geschehen. Doch in wenigen Wochen steht ihr Umzug nach New York bevor... Die Lebenserinnerungen von Witwer Ira (Alan Alda) geben dem jungen Paar die Kraft, an ihre Liebe zu glauben.