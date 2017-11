"Mario Barth deckt auf" im Live-Stream: Folge im November online sehen, so geht's

"Mario Barth deckt auf" - auch im Live-Stream

Mit seinen prominenten Gästen geht der Comedian kuriosen Fällen nach

Das Video zeigt, wie ihr das RTL-Programm im Internet sehen könnt

"Mario Barth deckt auf" im Live-Stream: Der deutsche Comedian Mario Barth ist wieder zurück und nimmt die Steuerverschwendungen und Behördenwahnsinn unter die Lupe. Comedian Mario Barth kümmert sich laut RTL um den Zustand unserer Polizei und in Chefarzt-Behandlung um seinen Lieblingspatienten - den Berliner Flughafen.

Aber er ist auch in den neuen Folgen nicht allein. Barth stehen prominente Detektive zur Seite. So will sich "Punkt 12"-Moderatorin Katja Burkard für gesundes Schulessen einsetzen und deckt dabei einen "Einspar-Irrsinn" auf, wie RTL vorab verrät.

Christopher Posch ermittelt unterdessen im Knast.

Neben Reiner Holznagel - Präsident des Bundes der Steuerzähler - sind zum Beispiel auch Joachim Llambi, Ingo Appelt, Franz Obst und Ulrike von der Groeben im Investigativ-Team.

"Mario Barth deckt auf" im Live-Stream sehen, so geht's

RTL strahlt am Mittwoch ab 20.15 Uhr eine neue Folge aus von "Mario Barth deckt auf". Eine der Möglichkeiten, RTL live online zu verfolgen, ist der Sender eigene Streaming-Dienst "TVnow". Um ihn nutzen zu können, müssen Nutzer allerdings für "TVnow Plus" registrieren und eine monatliche Gebühr bezahlen. Jedoch erst nach einer gebührenfreien Probezeit.

Nach der Ausstrahlung einer Sendung finden Fans "Mario Barth deckt auf" für sieben Tage als Video-on-Demand in der RTL-Mediathek - und zwar hier.