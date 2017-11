Nicole Kidman: Stylisch in Paris

Was für ein Hingucker! Bei einer Veranstaltung in Paris präsentierte sich Nicole Kidman (50, "Lion") gewohnt stylisch in einer himmelblauen Chiffon-Bluse in Kombination mit einem grünen Bleistiftrock. Durch die lockeren Trompeten-Ärmel und die kleinen Cut-outs an den Schultern bekam der Look einen süßen und zugleich topmodernen Touch. Noch mehr Farbe brachten die Schauspielerin mit ihren rot-weiße Riemchen-High-Heels ins Spiel.

Nicht nur an Farbe, sondern auch an Schmuck sparte der australische Hollywood-Star nicht. Kidman trug mehrere Ringe, ein funkelndes Armband und auch ein Paar Ohrringe. Das Make-up hingegen hielt sie mit Mascara, Rouge und dunkelrotem Lippenstift dezent. Die blonden, leicht gewellten Haare ließ die Künstlerin offen über ihre Schultern fallen.

