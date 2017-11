"House of Cards": Fans fordern Kevin James als Ersatz für Kevin Spacey

Nach der sechsten Staffel wird die Netflix-Serie "House of Cards" enden. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sollen derzeit ruhen, nachdem die Belästigungsvorwürfe gegen Hauptdarsteller Kevin Spacey (58) aufkamen und er daraufhin entlassen wurde. Wie geht es nun weiter? Fans der Hit-Serie scheinen eine simple Lösung gefunden zu haben: Sie wollen, dass Spacey alias Frank Underwood ersetzt wird. Den passenden Schauspieler haben die Anhänger auch schon ausgemacht: Comedy-Talent und "King of Queens"-Star Kevin James (52)!

Aussicht auf Erfolg?

"Eine große Show zu verlieren ist schwer, egal wie die Umstände sind", heißt es in der Online-Petition auf change.org, die sich direkt an Netflix-Boss Reed Hastings (57) richtet. Doch aus einer Notlage heraus könne es eine großartige Show schaffen, die beste TV-Show aller Zeiten zu werden. "Ich denke, Kevin James kann 'House of Cards' zu einem weltweit beliebten Franchise wie 'Game of Thrones' erheben und die Konzentration der gesamten Welt auf eine der wichtigsten Netflix Original-Serien lenken, die es gibt", schreibt Robbie Pyma aus Australien, der die Petition ins Leben gerufen hat.

Mit dieser Meinung scheint Robbie Pyma nicht allein zu sein: Die Petition hat bereits über 28.700 Unterschriften gesammelt, Tendenz steigend. Ob Netflix auf diesen Vorschlag eingehen wird, bleibt abzuwarten. Noch ist offen, wie es mit "House of Cards" weitergehen wird. Auch was Kevin James von dieser Idee halten würde, ist unklar. Er hat derzeit bei Netflix-Konkurrent Amazon eine eigene Show. Staffel zwei von "Kevin Can Wait" wird dort gerade ausgestrahlt.