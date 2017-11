Gigi Hadid: So sexy zeigt sich das Model auf dem roten Teppich in London

Auf den Laufstegen der Welt präsentiert sich Gigi Hadid (22) immer top gestylt. Aber auch bei anderen Veranstaltungen zeigt das Model gerne, wie gut sie sich mit Mode auskennt. In London launchte sie jetzt eine Schmink-Kollektion und trug dabei ein knallgelbes Kleid mit dezenten, schwarzen Punkten. Das schulterfreie Dress lag eng an und war kurz geschnitten. Dadurch wurden ihre langen Beine toll in Szene gesetzt. Darüber trug Hadid noch einen gleichfarbigen, langen Mantel.

Zum Outfit kombinierte die Freundin von Sänger Zayn Malik (24, "Dusk Till Dawn") goldene High Heels. Ihre Haare hatte die Blondine zu einem lockeren Dutt hochgesteckt. Vereinzelt fielen ihr gelockte Strähnen ins Gesicht. Um nicht von dem Kleid abzulenken, entschied sich die US-Amerikanerin für ein dezentes Make-up mit bronzefarbenem Lidschatten, Rouge und etwas Lipgloss.

Sie wollen strahlen wie Gigi Hadid? Mit diesen gelben Kleidern ist das kein Problem