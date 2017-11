Powerhouse-Award für Kelly Clarkson

Sängerin Kelly Clarkson (35, "Because of You") hat in ihrer Karriere schon einige Auszeichnungen bekommen, darunter allein drei Grammys. Jetzt kommt eine weitere hinzu: Wie "Billboard.com" nun bekanntgab, wird der Künstlerin im Rahmen der "Billboard Women in Music 2017"-Gala am 30. November in Los Angeles der Powerhouse-Award überreicht.

Bei dieser Veranstaltung werden jährlich die einflussreichsten Künstlerinnen geehrt. Die Auszeichnung für die "Künstlerin des Jahres" geht in diesem Jahr an Selena Gomez (25), wie bereits Ende Oktober bekanntgegeben worden war.

