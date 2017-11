"Die Höhle der Löwen": Millionen-Deal doch noch geplatzt

Gerade erst hatte TV-Deutschland noch über den Millionen-Deal der "Too Good To Go"-Erfinder gestaunt, schon ist er Geschichte. "Durch das schnelle Wachstum von 'Too Good To Go' waren die Konditionen für einen Deal nach der Show leider für beide Seiten nicht ideal", wird das App-Unternehmen von "Bild.de" zitiert. "Seit Aufzeichnung der Sendung im Februar sind die geretteten Mahlzeiten von unter einer Million auf über zwei Millionen gestiegen, die Zahl der beteiligten Betriebe in Deutschland ist über 600 Prozent gestiegen", heißt es weiter.

Die "Löwen" hätten daraufhin wohl mehr investieren oder Prozente abtreten müssen. In der Show "Die Höhle der Löwen" (dienstags, 20:15 Uhr, VOX) hatte man sich auf 8,9 Prozent Anteile für die "Löwen" und im Gegenzug auf 200.000 Euro von jedem einzelnen "Löwen" geeinigt.

Künftige Zusammenarbeit möglich

Dennoch bereuen die Gründer ihre Teilnahme an der TV-Show nicht: "Unsere Teilnahme bei 'Die Höhle der Löwen' war für uns eine fantastische Erfahrung. Wir haben sehr wertvollen Input von den 'Löwen' bekommen. Wir bleiben auf jeden Fall mit ihnen in Kontakt und würden uns freuen, wenn wir in Zukunft vielleicht in irgendeiner Form zusammenarbeiten können."

Der App-Experte unter den "Löwen", Frank Thelen (42), zeigte Verständnis für die Gründer: "Für mich ist es in Ordnung, dass der Deal nicht zustande gekommen ist. Fünf Löwen in einem Deal - das hat eh bisher noch nie funktioniert. Zu viele Köche in einer Küche", erklärte er "Bild.de".

In der TV-Ausstrahlung am gestrigen Dienstag war zu sehen, wie die fünf jungen Männer ihre App "Too Good To Go" präsentierten. Mit deren Hilfe soll die Lebensmittelverschwendung in Restaurants eingedämmt werden. Statt das hochwertige Essen am Ende eines Tages wegzuwerfen, können die App-Nutzer es für einen günstigeren Preis kaufen.