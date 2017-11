nofilter: Wie Ryan Reynolds Blake Lively auf Instagram neckt

Es ist nicht das erste Mal, dass Blake Lively (30, "Gossip Girl") von ihrem eigenen Ehemann Ryan Reynolds (41) in den sozialen Medien veräppelt wird. Dieses Mal teilte er via Instagram einen Schnappschuss von seiner Frau, auf dem sie nicht gerade glamourös aussieht. Das Bild entstand während der Dreharbeiten zum Film "The Rhythm Section" in Dublin. "#nofilter" schrieb der Schauspieler zu der Aufnahme, auf der Blake Lively offenbar ungekämmt und ohne Make-up im Schlabber-Look auf dem Weg zur Arbeit ist.

Zuvor hatte sich der "Deadpool"-Star an Livelys Geburtstag am 25. August einen Spaß erlaubt, als er ein Bild von sich und seiner Frau postete - auf dem sie quasi nicht zu sehen ist. "Happy Birthday an meine wundervolle Ehefrau", schrieb er zu dem Foto, auf dem fast nur er erschien. Rache gab es an seinem Geburtstag im Oktober, als Lively mit einem Bild von Reynolds und Ryan Gosling (36) gratulierte, auf dem ihr Mann nur ganz am Rande zu erahnen ist.

