Arbeiterfamilie trifft auf Snobs: Darum gehts in "Zwei Familien auf der Palme"

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Nacht und Nebel, Anwaltsserie

Anwalt Gellert (Herbert Knaup) muss seine 24-jährige Tochter Marleen (Amelie Plaas-Link) vor dem Gefängnis bewahren. Marleen ist verhaftet worden. Sie soll in der vergangenen Nacht einen Fußgänger angefahren und dann Fahrerflucht begangen haben. Marleen kann sich an nichts mehr erinnern. Sie sei mit ihrem alten Freund Max (Moritz Leu) zu einer Party gegangen, habe etwas getrunken und getanzt. Dann weiß sie nur, dass die Polizei sie am nächsten Morgen geweckt und verhaftet hat. Kommissar Hansen (Robert Gallinowski) hält die Beweise gegen Marleen für zwingend: Das Unfallopfer hat Teile des Nummernschildes von Marleens Sportwagen erkannt.

20:15 Uhr, ZDF, ZDFzeit: Mensch Trump!, Doku

Bei jedem seiner Auftritte hält die Welt den Atem an: Wen wird Donald Trump als nächstes beleidigen, bedrohen oder feuern? Er regiert im Alleingang. Doch wie tickt der mächtigste Mann der Welt? "ZDFzeit" nähert sich dem Menschen hinter der Medienfassade: Was treibt Trump persönlich an? Welche Menschen haben ihn geprägt? Welche Wendepunkte haben ihn zu dem Mann gemacht, den wir heute kennen - und der in Washington und international gleichermaßen irritiert.

20:15 Uhr, Sat.1, Zwei Familien auf der Palme, Komödie

Die wohlhabenden von Zangenheims und die Arbeiterfamilie Kowalski begegnen sich zufällig auf Mauritius als der hemdsärmelige Franky Kowalski (Dirk Borchardth) Renate von Zangenheim (Nadeshda Brennicke) zur Hilfe eilt. Zum Dank stiften die Snobs ein feuchtfröhliches Dinner mit anschließender Bootstour - die im Schiffbruch auf einer einsamen Insel endet. Dort entdecken die Familienväter die Alpha-Tiere in sich und wetteifern in Sachen Überlebenskampf.

20:15 Uhr, VOX, Die Höhle der Löwen, Gründershow

Der Ruhestand ist für Gerhard Harald (69) keine Option! Als er eines Abends mit seinem Fahrrad fast verunglückte, weil ein Auto ihn übersah, kam ihm die Idee: Der "Blinkerhandschuh"! Gerhard tüftelte über drei Jahre an den Handschuhen, deren Zeigefinger bei Bedarf blinken. Nun will der Ingenieur in die Massenproduktion gehen und sucht ein Investment in Höhe von 80.000 Euro. Steigt ein "Löwe" ein?

20:15 Uhr, Super RTL, Coyote Ugly, Komödie

Die 21-jährige Violet (Piper Perabo) hat eine umwerfende Stimme. In New York will sie ihren Traum, Songwriterin zu werden, verwirklichen. Nachdem sie reihenweise bei den Plattenfirmen bereits am Empfang abgewiesen wird, muss sie leider erkennen, wie hart der Einstieg ins Musikbusiness ist. Um sich im Big Apple über Wasser zu halten, braucht Violet dringend einen Job. Den bekommt sie an der Bar des angesagten Clubs "Coyote Ugly". Doch auch als sexy Barkeeperin verliert die junge Frau ihren Traum nicht aus den Augen, dafür sorgt vor allem der smarte Kevin (Adam Garcia).