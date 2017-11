Roger Federer spielt in Schottland gegen Andy Murray - das Freundschaftsspiel gibt's auch im Live-Stream

Das Video oben zeigt, wie ihr Eurosport im Internet sehen könnt

Das Freundschaftsspiel Federer – Murry im Live-Stream: Am Abend steht das "Rückspiel" des "Matches for Africa“ zwischen Andy Murray und Roger Federer in Schottland an.

Für den Schotten ist es das erste Spiel seit seinem Viertelfinal-Out in Wimbelton Mitte Juni, seit dem er aufgrund einer Hüftverletzung kein Spiel hatte bestreiten können.

Im Hinspiel war es dem dem Schweizer Roger Federer gelungen, Murray vor 11.000 Zuschauern 6–3 und 7–6 zu schlagen. Wie bereits im April werden die Einnahmen des Exhibition-Matches an verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen gehen.

Wie ihr das Spiel im Live-Stream sehen könnt

Eurosport 1 überträgt das Exhibition Match am Dienstag ab 19.00 Uhr im Free-TV.

► Alternativ können Tennis-Fans das Match auch im Live-Stream des Senders sehen. Um den Eurosport-Player zu nutzen, benötigt ihr jedoch ein Abonnement.

(cho)