Diane Kruger: "Der Kater ist unser Scheidungskind"

"Mittlerweile reise ich aber oft mit meiner Katze. Das klingt wie ein schlimmes Klischee, aber nach der Trennung von Josh war der Kater unser Scheidungskind. Jetzt bin ich die 40-jährige Schauspielerin, die überall ihre Katze mit hinschleppt."

Hollywood-Star Diane Kruger (41) ist es gewohnt, unterwegs zu sein. Im Interview mit der Zeitschrift "Emotion" verriet die gebürtige Niedersächsin nun, dass sie gerne ihre Katze dabei hat. In Deutschland zu leben, sei auch nach dem Dreh in Hamburg für den Fatih-Akin-Film "Aus dem Nichts" nicht wirklich eine Option, sagt die Schauspielerin. Sie fühle sich hier aber auch zu Hause. Durch die Trennung vom langjährigen Partner Joshua Jackson (39, "Dawson's Creek"), den Tod ihres Stiefvaters und der Großmutter während der Dreharbeiten habe sie mit ihrer Mutter zudem eine "intensive Familienzeit" verbracht: "Ich habe das erste Mal seit meiner Kindheit wieder mit ihr in einem Bett geschlafen."

Mit "Troja" feierte Diane Kruger ihren internationalen Durchbruch. Hier finden Sie den Film