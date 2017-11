Sia: Sängerin kontert Paparazzi mit eigenem Nacktfoto und wird gefeiert

Wenn auf einem der sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram oder Twitter freiwillig ein Nakedei-Foto gepostet wird, ist das zumeist der Versuch der betreffenden Person, die Anzahl der Follower in die Höhe zu schrauben - sex sells. Noch nie hat ein Star damit jedoch versucht, seinen Fans bares Geld zu sparen. Genau das hat nun aber Sängerin Sia (41) mit einem genialen Schachzug gemacht und wird von ihren Anhängern dafür zurecht gefeiert.

Auf Twitter postete sie ein Paparazzi-Bild einer nackten Frau von hinten, die offenbar die Sängerin selbst sein soll. Dazu schrieb sie: "Anscheinend versucht jemand, Nacktfotos von mir an meine Fans zu verkaufen. Spart euer Geld, hier ist es umsonst. Jeder Tag ist Weihnachten!" Die Geste ihrer "Heldin", wie die Fans sie für diesen mutigen Schritt im Kommentarbereich nennen, kommt bestens an. Fast 300.000 "Gefällt mir"-Angaben erntete der verwackelte Schnappschuss, 93.000 Menschen teilten den Popo-Post der gebürtigen Australierin.

Someone is apparently trying to sell naked photos of me to my fans. Save your money, here it is for free. Everyday is Christmas! pic.twitter.com/aeQlnTwLuy

— sia (@Sia) November 7, 2017