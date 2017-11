Paris Hilton: Ist sie auch ein Opfer von Harvey Weinstein?

Alle Welt kennt Paris Hilton (36) - auch ganz ohne die schmierige Hilfe von Harvey Weinstein (65). Der gefallene Filmmogul, der im Zentrum des größten Hollywoodskandals der vergangenen Jahrzehnte steht, soll sich vor rund 16 Jahren auf einer Damentoilette auch an die Hotelerbin herangemacht haben. Diese habe aber nichts mit ihm zu tun haben wollen, berichtet die "New York Post".

Weinstein wird sexuelle Belästigung und Nötigung in dutzenden Fällen vorgeworfen. Er soll angeblich auch mehrere junge Schauspielerinnen - darunter Paz de la Huerta (33, "Boardwalk Empire") - vergewaltigt haben. Von Paris Hilton schien der Filmproduzent im Jahr 2001 auf der amfAR Gala in Cannes ebenfalls kaum die Finger lassen zu können. Als die damals 20 Jahre alte Hilton das Restaurant betrat, in dem die Gala stattfand, habe sich Weinstein direkt an sie herangemacht. "Harvey ging schnurstracks auf sie zu und ließ sie gar nicht mehr in Ruhe", erinnert sich ein anonymer Informant. Der Filmmogul habe geradezu gegeifert.

Sicherheitsleute mussten einschreiten

"Komm mit in mein Büro. Ich will Filme mit dir drehen. Ich kann dich zum Star machen", habe Weinstein seine "übliche Anmache" ausgepackt. Hilton habe sich davon aber nicht locken lassen. Der Augenzeuge kanne sich nach eigenen Angaben deshalb so gut an den Vorfall erinnern, weil Weinstein sehr aggressiv gewirkt habe. Später sei der Produzent Paris Hilton sogar auf die Damentoilette gefolgt. Er habe gegen die Tür der Kabine gedrückt, in der sich Hilton befand. Weinstein habe verlangt, dass diese die Türe öffne, weil er "mit ihr reden müsse". Das Ganze sei so weit gegangen, dass ein Security-Mitarbeiter kommen und Weinstein aus der Toilette werfen musste.