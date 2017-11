Nick Jonas: Wer ist die neue Frau an seiner Seite?

Nick Jonas (25, "Close") hat offenbar eine neue Frau an seiner Seite. Der Sänger wurde mit "Victoria's Secret"-Model Georgia Fowler (25) gesichtet. Aber wie ernst ist die angebliche Beziehung? Wie ein Insider "People" verraten haben soll, geht es den beiden darum "Spaß zu haben". Sie seien erst noch dabei, sich kennenzulernen, so die nicht näher genannte Quelle, aber: "Er mag sie wirklich."

Immerhin, seine Familie kennt Georgia Fowler jetzt wohl. Nick Jonas und das Model wurden fotografiert, als sie gemeinsam bei der Verlobungsparty von Nicks Bruder Joe in New York City ankamen. Auf der Feier von Joe Jonas und seiner Verlobten, "Game of Thrones"-Star Sophie Turner, waren unter anderem auch Kevin Jonas, der Bruder von Joe und Nick, und seine Frau Danielle sowie Model Ashley Graham.

Nick Jonas wurden auch schon Flirts mit Delta Goodrem, Miley Cyrus und Olivia Culpo nachgesagt. Georgia soll Gerüchten zufolge schon Harry Styles und Leonardo DiCaprio gedatet haben.