Hochzeitsglocken und eine Verfolgungsjagd: Neuer Trailer zu "Fifty Shades of Grey"

Was der erste Trailer zu "Fifty Shades of Grey: Befreite Lust" - im Original "Fifty Shades Freed" - vor wenigen Wochen bereits angedeutet hat, unterstreicht der neue und finale Trailer zum von Fans sehnlichst erwarteten Höhepunkt der Reihe noch einmal. Neben zärtlicher Romantik und knisternder Erotik dürfen sich Kinogänger am Valentinstag 2018 auch reichlich Action erhoffen.

Hochzeitsglocken und eine Verfolgungsjagd

Die Hochzeit von Anastasia Steele (Dakota Johnson, 28) und Christian Grey (Jamie Dornan, 35) ist nicht etwa das Ende der Trilogie - in "Befreite Lust" nehmen die Ereignisse mit dem Ja-Wort erst richtig Fahrt auf. Denn bald folgt ein böses Erwachen: Der Millionär wird von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt und sowohl Anastasia als auch Christian müssen um ihre Liebe kämpfen. Neben der Hochzeit und allerhand heißen Szenen sind deshalb in dem neuen Trailer auch eine adrenalingeladene Verfolgungsjagd, eine Schlägerei und mehrere Szenen mit Schusswaffen zu sehen.

Wohl auch deswegen lautet das Motto eines neuen Posters zum Film "Erleben Sie den Höhepunkt". Neben Dornan und Johnson werden im dritten Teil unter anderem auch Arielle Kebbel, Tyler Hoechlin, Max Martini, Luke Grimes, Rita Ora und Brant Daugherty zu sehen sein.