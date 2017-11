Muslime mĂŒssen sich dieser Tage viele blöde SprĂŒche anhören, blöde Fragen beantworten

Es ist die Kehrseite einer gesellschaftlich notwendigen Diskussion darĂŒber, wie Christen und Muslime zusammenleben wollen

Einige Muslime haben darauf ziemlich coole Antworten gefunden

Muslim zu sein, das kann gerade keinen Spaß machen. Neben ein bisschen sachlicher Auseinandersetzung gibt's vor allem Vorurteile und Gepöbel. Im Netz, auf der Straße, ĂŒberall.

Wie schön, dass sich viele Muslime ihren Humor bewahrt haben. Eine kleine Sammlung der lustigen, sarkastischsten, besten oder anrĂŒhrendesten Antworten von Muslimen auf die tĂ€glichen Zumutungen:

1. Bad Hair Day

Klar, mit einem Kopftuch lÀsst sich ein Bad-Hair-Day schon mal eher rumbringen als ohne. Aber eine Dauerlösung ist das nicht.

Der US-Biologiestudentin Heraa Hasmi wurde das Gefrotzel jedenfalls zu blöd. Als eine junge Frau twitterte: "KopftuchtrĂ€gerinnen haben es gut, sie mĂŒssen sich nicht Haare waschen", schrieb sie:

"Menschen haben es so gut, sie mĂŒssen nicht duschen, seit sie Kleidung tragen."

Humans are so lucky they don't have to shower since they wear clothes :((( https://t.co/AT6YpL3Gwp — Heraa Hashmi (@caveheraa) 7. November 2017

2. Sorry, keine Zeit fĂŒr Dschihad

Kurz nach Weihnachten 2015 soll der Chef der IS-Terrormiliz Abu Bakr al-Baghdadi alle Muslime dazu aufgerufen haben, sich dem Kampf anzuschließen. Der Autor und Menschenrechtsaktivist Iyad El-Baghdadi – er schreibt vorsichtshalber in seinem Twitter-Profil, dass er also nicht der Baghadadi sei – hat die Info verbreitet. Seine Follower wussten die offenbar ironisch gemeinte Vorlage zu schĂ€tzen.

Und antworteten, warum sie, leider, leider, auf keinen Fall kÀmpfen könnten: "Ich muss meinen Goldfisch noch zum Tierarzt bringen."

I have to take my goldfish to the vet. https://t.co/MdkSGmEvbD — Hayat Libya (@LIBYA_WIN) 26. Dezember 2015

3. Danke, Mr. Trump

Am 13. Oktober twitterte US-PrÀsident Donald Trump einen Auszug aus einer Rede. "In Amerika beten wir nicht die Regierung an, sondern Gott." Es sollte ein Anbiederungsversuch an konservative Christen sein, vor denen er sprach. Er mag diesen Satz sehr, denn im Sommer hatte er ihn schon einmal unters ergeben lauschende Volk gebracht. Denn die mag er, ganz im Gegensatz zu Muslimen.

Und da hatte sich Hend Amry, einen bekannte muslimische Bloggerin, vernehmen lassen: "Can I get an Allahu Akbar".

CAN I GET AN ALLAHU AKBAR https://t.co/mSM0VTb3YY — Hend Amry (@LibyaLiberty) 26. Juli 2017

Heißt so viel wie: Danke, Mr. Trump. Sie haben soeben gesagt, dass wir unseren Gott, Allah, anbeten dĂŒrfen.

Der Tweet hat inzwischen mehr als 102.000 Likes und wurde 38.000 Mal geteilt.

4. Die arme, unterdrĂŒckte Muslima

Muslimische Frauen sind brav, folgsam und rÀumen den ganzen Tag MÀnnern und der Kinderschar hinterher. Soweit das Klischee.

Als eine Twitter-Nutzerin fragte, vor was denn die Follower am meisten Angst in der Ehe hĂ€tten, schrieb die Kopftuch tragende GĂŒl trocken: "MĂŒde nach Hause zu kommen und zu sehen, dass mein Mann das Abendessen noch nicht gekocht hat."

To come home all tired and see my husband hasn’t cooked dinner yet https://t.co/ofGeaAwWxH — 𝑔𝓊𝓁 (@roseification) 25. September 2017

5. Homosexuell? Na klar!

HomosexualitĂ€t ist im Islam eine schwere SĂŒnde. In vielen LĂ€ndern wie Pakistan werden Homosexuelle brutal verfolgt.

Aznahn Munas ist laut Medienberichten selbst Muslim, stammt aus Pakistan und hat in Australien eine Firma mitgegrĂŒndet, die TĂŒcher fĂŒr Frauen verkauft: HalstĂŒcher, KopftĂŒcher.

Seit ein paar Tagen hat die Firma ein neues Produkt im Angebot. Es ist nur gerade ausverkauft, weil die Nachfrage so groß ist: ein Kopftuch in Regenbogenfarben. Den Farben der Homosexuellen.

6. Der falsche Yoga-Guru

Hamzah ist Muslim aus Texas. Und wenn Muslime beten, knien sie mal hin, mal beugen sie den Oberkörper. Auf Twitter schrieb Hamzah, wohin das fĂŒhrte:

"Ich war in der Turnhalle und betete im Yoga-Raum. Drei Frauen folgten meinen Bewegungen. So habe ich versehentlich eine Yoga-Klasse geleitet."

I was at the gym praying in the yoga room and 3 ladies started following my motions.That's my story on how I accidentally led a yoga class. — Hamzah (@Hamzah_AlS) 14. August 2013

7. Message an den IS

Nach jedem Terroranschlag fordert jemand, Muslime mĂŒssten mehr gegen den Terror tun. Eine Forderung, ĂŒber die man sicher diskutieren muss.

Nur sind viele Muslime genervt - denn so einfach ist die ganze Sache eben auch nicht.

"Lass mich schnell mal eben dem IS 'ne Whatsapp schicken und den Typen sagen, sie sollen mal chillen."

Lemme just whatsapp ISIS and tell them to chill out Piers, one sec https://t.co/qc6DGE3MyE — ÙĄÙĄ (@babyygrill) 23. Mai 2017

8. Christen ohne Fehl und Tadel

Der bekannte US-Anwalt und Aktivist Qasim Rashid war sauer. "Ein weißer Übermensch hat mir geschrieben, der Islam sei gewalttĂ€tig und höhnte, ich solle ihm eine christliche Version des IS zeigen."

Die Antwort Rashids:

"400 Jahre transatlantischer Sklavenhandel, im Zuge dessen 20 Millionen afrikanische 'Heiden' verkrĂŒppelt, ermordet, verschleppt und versklavt wurden, um sie auf den Weg Christi zu bringen.

Der Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern im Namen Christi.

Der Genozid an den australischen Ureinwohnern, bei dem 90 Prozent von ihnen in weniger als einem Jahrhundert umgebracht wurden, wiederum von christlichen EuropÀern."

Und das ist erst der Anfang der AufzÀhlung.

A white supremacist DM'd me claiming Islam is violent & taunted me to show "where's the Christian version of Isis?"



This was my response. pic.twitter.com/YgvbrTjzCi — Qasim Rashid, Esq. (@MuslimIQ) 3. April 2017

9. Es ist allein deine Sache, mein Kind

Die 17-jĂ€hrige Lamyaa aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania veröffentlichte im FrĂŒhjahr 2017 eine Konversation mit ihrem Vater in Saudi-Arabien.

Sie fragt ihn, ganz vorsichtig, was er davon halte, dass sie vielleicht ihr Kopftuch ablegen wolle. Der britischen BBC sagte sie, sie hatte das nicht wirklich vorgehabt, aber sie habe ihn testen wollen.

Die Antwort, die Lamyaa auf Twitter postete, war eindeutig:

"Mein Schatz, das ist nicht meine Entscheidung. Kein Mann hat das Recht, so eine Entscheidung zu treffen. Wenn du das tun möchtest, dann tu es. Ich bin fĂŒr dich da, egal wie du dich entscheidest."

(tb)