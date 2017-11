Marilyn Manson zielt bei einem Konzert mit einer Waffen-Attrappe in die Menge

Mason möchte mit diesem makaberen Scherz an die Opfer von Waffen-Missbrauch erinnern

Der Rocker verteidigt sich in einem Statement

Schock-Rocker Marilyn Manson (48, "Third Day of a Seven-Day Binge") hat mal wieder mit einem drastischen Auftritt fĂŒr Empörung gesorgt: Bei einem Konzert im kalifornischen San Bernardino am Sonntagabend ließ sich Manson in einem Rollstuhl auf die BĂŒhne rollen - und zielte mit einem Fake-Gewehr ins Publikum.

Die Aktion war aus mehreren GrĂŒnden provokant: Zum einen folgte sie nur wenige Stunden auf die blutige Schießerei in einer texanischen Kirche. Zum anderen ist San Bernardino selbst ein von einem Terrorakt gezeichneter Ort.

Provokanter Auftritt an terrorgezeichnetem Ort

Auf just diesen Vorfall wollte Manson offenbar auch anspielen. Im Winter 2015 waren in der 200.000-Einwohner-Stadt bei einem Anschlag in einer Einrichtung fĂŒr Menschen mit EntwicklungsbeeintrĂ€chtigungen 14 Personen getötet worden - Manson trug nun bei seinem Auftritt einen Krankenhauskittel.

WĂ€hrend der Musiker in US-Medien Kritik einstecken musste, blieb das Konzertpublikum ruhig, wie die US-Zeitung "San Bernardino Sun" berichtete: "Obwohl einige im Publikum die Aktion 'lahm' fanden, schien der Stunt niemand anderen zu berĂŒhren", heißt es dort.

Wie Manson die Aktion rechtfertigte

Manson selbst rechtfertigte sich am Montagabend deutscher Zeit in einem Statement. "In einer Zeit, in der Massen-Schießereien beinahe ein alltĂ€gliches Vorkommnis geworden sind, war dies ein Akt des Theaters mit dem Versuch, zu zeigen, wie einfach halb-automatische Waffen erhĂ€ltlich sind und wie es NormalitĂ€t geworden ist, sie zu sehen", erklĂ€rte Manson "variety.com" in einer ErklĂ€rung. "Mein MitgefĂŒhl geht an alle, die vom unverantwortlichen und verwerflichen Missbrauch ECHTER Waffen betroffen sind."



