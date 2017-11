So sexy präsentierte sich Ashley Graham bei den CFDA Vogue Fashion Fund Awards

Ashley Graham (30) präsentierte bei den "CFDA Vogue Fashion Fund Awards" in New York ihre Kurven. Das Model trug ein weißes, figurbetontes Kleid. Die gerippte Robe brachte die Sanduhrfigur sowie das üppige Dekolleté des Models bestens zur Geltung. Zudem punktete das langärmlige Dress mit Cut-outs an den Schultern.

Das enganliegende Kleid reichte Graham bis zu den Knöcheln. Dazu kombinierte sie silberne Sandaletten und eine Clutch in derselben Farbe. Die Kreolen, die ihre Ohren schmückten, glänzten dagegen in Gold. Ihre dunkle Mähne fiel Graham offen über den Rücken, dunkles Make-up betonte die Augen der 30-Jährigen.

