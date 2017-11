Das passiert in "Kommissarin Heller: Verdeckte Spuren"

20:15 Uhr: ZDFneo: Kommissarin Heller: Verdeckte Spuren

Eine Einbruchserie in Wiesbadens Villen-Künstlerviertel schreckt die Wiesbadener auf. Der Täter löscht alle Spuren mit einem speziellen weißen Löschschaum. Ist er ein Polizist oder ein Feuerwehrmann? Nur die kennen sich normalerweise damit aus. Bei einem der Raubzüge wird der Mitarbeiter eines Wachschutzes mit einem Feuerlöscher erschlagen. Schnell gerät ein Augenzeuge ins Visier von Kommissarin Heller (Lisa Wagner). Es ist der ehemalige Lehrer Jan Drexler (Markus Gertken), der als Aussteiger im Wald lebt und sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält.

20:15 Uhr, 3Sat: Der Tote am Strand

Fast 15 lange Jahre lang hat Rosa (Silke Bodenbender), Anfang 30, ihre Familie nicht gesehen. Damals ist sie in die Staaten geflüchtet, weit weg von der Ostsee und vom Vater. Der hat ihr das nie verziehen und meidet seither jeden Kontakt. Zu seinem Geburtstag kommt Rosa zurück. Es drängt sie nach einer Aussprache mit ihm. Noch ist Rosa aber nicht bereit, sich sofort nach ihrer Ankunft mit ihrer Familie zu konfrontieren. Sie hat die Ostsee vermisst und fährt an den Strand. Dort sieht Rosa auch ihren Vater. Er sitzt in seinem Strandkorb - erschossen.

22:00 Uhr, NDR: Tatort: Eine Frage des Gewissens

Im Einsatz bei einem Raubüberfall erschießt Thorsten Lannert (Richy Müller) den Räuber, der eine Geisel genommen hat. Die Anhörung wegen Verhältnismäßigkeit dieser Handlung sollte eine Routineangelegenheit sein, der Täter war gefährlich und völlig unberechenbar. Doch die Mutter des Toten hat Anwälte engagiert, die Lannert wegen fahrlässiger Tötung angeklagt sehen wollen. Sebastian Bootz (Felix Klare) entlastet Thorsten Lannert in der Befragung - obwohl er eigentlich im Hinblick auf die entscheidenden Sekunden gar nicht sicher ist. Eine weitere Zeugin wird ermordet, bevor sie aussagen kann. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Überfall im Supermarkt und dem Mord?

22:10 Uhr, WDR, Tatort: Wolfsstunde

Der grausame Sexualmord an einer Jura-Studentin erinnert Kriminalhauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) an einen traumatischen Vorfall in seiner Vergangenheit. Gegen den Rat der Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) und gegen die Indizien, die von Rechtsmediziner Prof. Karl-Heinz Boerne (Jan Josef Liefers) ausgewertet wurden, folgt Frank Thiel seinem Bauchgefühl.