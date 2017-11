Pad Thai ist leicht zu kochen und bringt Thailands Straßenleben auf deutsche Teller | Michael Rheault madfireagmailcom via Getty Images

Das Google Doodle am 7. November macht Lust auf Pad Thai

Ein leckeres Reisnudelgericht aus Asien

Ein Grundrezept zeigt, wie ihr es selbst ganz einfach nachkochen könnt

Es ist Zeit fĂŒr Pad Thai. Das sagt jedenfalls das Google Doodle am Dienstag. Lustige bunte Figuren erleben das gemeinsame Kochen als ein Abenteuer. Vielleicht weil in ihrer Welt alles ein bisschen grĂ¶ĂŸer ist.

Spaß haben sie trotzdem.

Das Google Doodler erinnert: Kocht doch mal wieder zusammen

Doodler Juliana hat die Perspektive natĂŒrlich bewusst gewĂ€hlt. Sie wollte den Menschen die köstlichen Zutaten laut Google aus nĂ€chster NĂ€he zeigen, die Pad Thai, ein klassischen thailĂ€ndisches Gericht, ausmachen.

Dabei sind die Charaktere zwar klein - aber wunderbare FĂŒhrer durch ein gar nicht so schwerer Gericht. Und sie erinnern uns, was essen noch besser macht: Wenn man das Abenteuer mit lieben Freunden teilt.

Das Grundrezept von Pad Thai

Wer nun Lust bekommen hat, Pad Thai auszuprobieren:

Weicht die Reisnudeln fĂŒr wenige Minuten bis einige Stunden in Wasser ein - eine genaue Zeitangabe findet ihr auf der Packung. Das Kochen an sich geht schnell. Die meisten Rezepte gehen von rund 15 bis 30 Minuten aus.

Also holt den Wok (oder die große Pfanne) raus - und los geht's:

Bratet einige Eier mit Tofu an. Gebt danach die Nudeln dazu.

Ohne Sauce geht nichts - das gilt auf fĂŒr Pad Thai: Diese besteht aus Tamarinde, den HĂŒlsen des Tamarindenbaums. Diese gibt es Paste zu kaufen und wird mit etwas Wasser zu einer feinen Sauce. Diese kann in einem kleinen GefĂ€ĂŸ individuell abgeschmeckt werden - zum Beispiel mit Fischsauce, Chili und (Palm-)Zucker. Aber probiert aus: Pad Thai gibt es wĂŒrzig bis scharf, aber auch sĂŒĂŸlich.

Beim Kochen saugen die Nudeln die Sauce auf und bekommen so richtig viel Geschmack.

Dann kommen noch Fisch und Garnelen dazu (es gibt aber auch einige Rezepte, die auf HĂŒhnchen zurĂŒckgreifen oder ganz auf Fisch oder Fleisch verzichten) und werft viel GemĂŒse in den Wok (oder eben in die Pfanne). Geröstete ErdnĂŒsse sind das perfekte Topping - so als ein kleines feines Detail.

Wichtig ist: Bevor ihr esst - mischt es durch und vergesst das SchlĂŒrfen nicht.

Das Rezept stammt auf China

Und schon habt ihr in dieser kalten Jahreszeit ein typisches thailĂ€ndisches Straßengericht. Wenn es unordentlich wirkt, ihr mit Freunden einen lauten und lustigen Abend habt - dann ist es so, wie Pan Thai am besten schmeckt.

Das Gericht ist ĂŒbrigens noch gar nicht so lange thailĂ€ndisch und stammt vermutlich aus China. Die Idee, dass Rezept zu adaptieren, hatten HĂ€ndler im Zweiten Weltkrieg. Das eigentliche Grundnahrungsmittel Reis wurde knapp. Reisnudeln hingegen, eine Teigware aus Reismehl, war erschwinglich - denn hier konnten auch gebrochene Reiskörner verwendet werden.

Fisch und Garnelen, die als billig gelten, sind gute Proteinlieferanten. GemĂŒse gehört zu einer ausgewogenen KĂŒche auch dazu.

Guten Appetit!