Unter uns, GZSZ, BTN: Das passiert heute in den Soaps

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paco darf das Krankenhaus endlich verlassen. Noch immer ahnt er nicht, dass Elli ihn in die Studie geschmuggelt und sie den Betrug mit ihrer Exmatrikulation bezahlt hat. Um dies vor ihm zu verheimlichen, verstrickt Elli sich in weitere Lügen. Doch das dicke Ende wartet noch auf sie: Prof. Dr. Stöger will Anzeige gegen sie erstatten. Während Elli diese Entscheidung tapfer hinnimmt, ahnt sie nicht, dass sie unerwartet Beistand von Sina erhält.

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Sophia hat Lea unterschätzt: Bei einem gemeinsamen Abendessen merkt sie, wie eifersüchtig Lea wirklich ist. Als Lea mit Selbstmord droht, muss Sophia handeln und stellt Felix zur Rede.

19:00 Uhr, RTL II: Berlin - Tag & Nacht

Kim ist am Boden: Jacky hat ein eindeutiges Video von Nik und ihr in Umlauf gebracht. In der Schule schlägt ihr nun der Hass der Klassenkameraden entgegen. Als die Provokationen nicht aufhören wollen, sieht Kim rot und geht auf Jacky los.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Deniz stellt einen Dealer im Club und wird dadurch wieder mit dem "Dragon Haze" konfrontiert - und beschließt, sich als Aushilfe anheuern zu lassen. Marie fürchtet, dass Simone nicht von ihren PR-Plänen für die Hochzeit von Ingo und Diana abweichen wird. Doch dann lenkt Simone überraschend ein.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily arbeitet hart an ihren Näh-Skills, aber überall lauern Hindernisse: Im Nähkurs erntet sie Kritik, auf dem Konto herrscht Ebbe und sie hat Schulden bei City Stylz. Bei Emily macht sich Existenzangst breit. Paul motiviert sie, sich davon nicht unterkriegen zu lassen und sich Unterstützung beim Jobcenter zu holen. Doch der Realitätscheck fällt in Emilys Augen vernichtend aus.