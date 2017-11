"Familie Dr. Kleist: Das ist die Neue an der Seite des Doktors

In der siebten Staffel der beliebten Eisenacher Arztserie "Familie Dr. Kleist" bekommt die Praxisgemeinschaft von Dr. Christian Kleist, seit 2004 verkörpert von Francis Fulton-Smith (51, Grießnockerlaffäre"), attraktive Verstärkung: Die Gynäkologin Tanja Ewald tritt die Nachfolge von Dr. Lisa Kleist (Marie Seiser) an. Gespielt wird die Neue von der gebürtigen Kölnerin Christina Athenstädt (*1979, "Wir waren Könige").

"Tanja ist eine lebensfrohe Frau. Sie liebt ihren Beruf und ist glücklich über ihre neue Stelle als Gynäkologin in der Praxis Dr. Kleist", beschreibt die Schauspielerin im Interview mit spot on news ihre neue Rolle. "Dass Tanja diese Stelle angenommen hat, bedeutet aber in vielerlei Hinsicht eine große Herausforderung: Ihre jüngere Tochter Lotte ist mit dem Umzug nach Eisenach nicht einverstanden und es fällt Tanja nicht leicht, ihre berufliche Zukunft über die Wünsche ihrer Tochter zu stellen. Trotzdem entscheidet sie sich für ihre Karriere und versucht, es für Lotte so erträglich wie möglich zu machen", so Athenstädt weiter.

Erfahrung mit Patchworkfamilien?

In "Familie Dr. Kleist" geht es auch um Patchwork, Adoption und andere Familienformen. "Ich habe persönlich keine Erfahrung damit gemacht, aber natürlich kenne ich viele Menschen, die in Patchworkfamilien aufgewachsen sind oder ihre Kinder alleine oder zu dritt oder viert erziehen", erklärt Christina Athenstädt. Und was sind ihrer Ansicht nach die wichtigsten Eckpfeiler, damit solche Familienformen gelingen? "Soweit ich das von außen sagen kann, gibt es wohl in jeder Familie nicht nur eitel Sonnenschein und das offene Gespräch ist meistens der beste Weg", findet die Künstlerin.

Die Neue

Christina Athenstädt ist aber nicht nur die Neue in der Serie, sie war auch die Neue am Set. Wie fühlte sich das an? "Ich bin anfangs immer eher schüchtern. Ich brauche bei jedem neuen Projekt ein paar Tage, um mich einzuleben", gibt sie zu. Im Team von "Dr. Kleist" habe sie niemanden gekannt, aber das Team und die Kollegen hätten es ihr wirklich leicht gemacht. "Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre am Set."

Arztserien und Krimis

Für Christina Athenstädt ist es nicht die erste Arztserie ihrer Karriere, sie hat schon in "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" (2017) und "Der Bergdoktor" (2016) mitgespielt. Und dann stehen noch jede Menge Krimis in ihrer Filmografie. Und was ist das Besondere an diesen Genres? "Ich kann Ihnen auch nicht sagen, warum man Ärzten und Polizisten im Fernsehen so regelmäßig bei der Arbeit zusehen möchte. Aber auch ich tue das immer wieder gerne", verrät die Schauspielerin.

Ihren ersten Auftritt in der neuen Staffel der TV-Serie "Familie Dr. Kleist" hat Christina Athenstädt am heutigen Dienstag um 18:50 Uhr im Ersten...