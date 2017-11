"6 Mütter": Das beschäftigt die Promi-Mamas in der neuen Staffel

Ab dem 5. Dezember (immer dienstags in drei Doppelfolgen bei VOX, 20:15 Uhr) zeigen Mirja du Mont (41), Caroline Beil (51), Verona Pooth (49), Anne-Sophie Briest (43), Patricia Kelly (47) und Ute Lemper (54) in der zweiten Staffel der Dokureihe "6 Mütter" ihren Familienalltag als Mamas. "Das ist ja das Spannendste für den Zuschauer: Man erlebt Frauen in Situationen, in denen sie zu 100 Prozent sie selbst sind. Das ist eine Authentizität, die man sonst in dieser Form im Fernsehen nicht erlebt", so Beil, die erst vor Kurzem mit 50 Jahren noch einmal Mutter geworden ist. VOX war hautnah während der Schwangerschaft und auch im Krankenhaus vor und nach dem Kaiserschnitt dabei.

Doch auch für die anderen Teilnehmerinnen waren die Dreharbeiten zu "6 Mütter" eine besondere Zeit. "Ich habe mir vorgenommen, von jeder einzelnen Mutter, die ich kennengelernt habe, ein Fazit oder einen Merksatz mitzunehmen. Nach jeder Episode habe ich mir überlegt, was diese Story mir geben kann. Von Caroline Beil haben wir alle zum Beispiel mitgenommen, dass wir noch mal ein Baby machen wollen", scherzt Anne-Sophie Briest. Und Gastgeberin Ute Lemper ergänzt: "Bei '6 Mütter' blickt man hinter den Vorhang, was wunderbar ist. Ich habe zu allen Müttern so viele Fragen gehabt und konnte diese auch stellen."

Das beschäftigt die Promi-Mütter

Die Fragen, die die einzelnen Promi-Mütter beschäftigen, sind so verschieden wie die Frauen selbst. Welcher Erziehungsstil ist der richtige? Diese Frage stand bei Werbeikone Verona Pooth im Mittelpunkt. Während viele Zuschauer sie sonst nur perfekt gestylt kennen, zeigt sie sich bei "6 Mütter" ungeschminkt und spricht über ihre Erziehungsansprüche: Wie viel muss man als Mutter machen, wo kann man locker lassen, wie sehr hat man alles im Griff?

Sängerin Patricia Kelly beschäftigen hingegen zwei andere große Themen bei "6 Mütter": ihr eigenes Comeback mit der Kelly Family sowie Ignatius, einer ihrer Söhne, der das "Kelly"-Gen geerbt hat und nun auch ins Rampenlicht will. Und wenn der Nachwuchs schon Karriere macht? Bei der alleinerziehenden Schauspielerin und Unternehmerin Anne-Sophie Briest dreht sich in ihrem Alltag alles um Tochter Faye, die YouTube-Star und Schauspielerin ist. Wie viel Leistung muss der Nachwuchs erbringen? Und wie lässt sich alles mit der Schule in Einklang bringen?

Auch bei Moderatorin Mirja du Mont wird es spannend. Bei der 41-Jährigen steht nach der Trennung von Ehemann Sky du Mont (70, "Der Schuh des Manitu") alles auf Neuanfang. Vor welchen Herausforderungen stehen Mütter nach einem Ehe-Aus?