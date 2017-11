Darum geht es in "Dengler - die schützende Hand"

20:15 Uhr, ZDF: Dengler - Die schützende Hand, Krimi

"Wie kamen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ums Leben?", fragt ein Unbekannter. Obwohl die Antwort für ihn eigentlich klar ist, nimmt Privatermittler Georg Dengler (Ronald Zehrfeld) den Auftrag an. Mundlos und Böhnhardt erschossen sich selbst. So lautet jedenfalls die offizielle Version. Absurd, sagen Insider. Dengler braucht die in Amsterdam untergetauchte Hacker-Aktivistin Olga Illiescu (Birgit Minichmayr), um an entscheidende NSU-Akten auf dem Server des BKA zu kommen. Als Dengler und Olga beginnen, sich mit dem NSU-Komplex und den Vorfällen in Eisenach-Stregda zu beschäftigen, tauchen immer mehr Widersprüche auf.

20:15 Uhr, Das Erste: Vorsicht, Verbraucherfalle!, Reportage

Fünf Spülmaschinen-Tabs gratis, ein Schokoriegel umsonst oder 20 Prozent Spülmittel obendrauf - in Supermärkten oder Drogerien bekommen Kunden angeblich ständig etwas geschenkt. Stimmt das tatsächlich? Die Reporter von "Vorsicht, Verbraucherfalle!" haben diese Gratis-Zugaben in Supermärkten und Drogerien mehrere Monate unter die Lupe genommen. Sie entlarven den Etikettenschwindel und die raffinierte Strategie, die hinter den vollmundigen Gratis-Versprechen steckt. Sie zeigen, wie die Hersteller dazu animieren, Aktions-Produkte zu kaufen. Sogar solche, die teurer sind als die normale Packung.

20:15 Uhr, ONE: Die innere Sicherheit, Drama

Auf den ersten Blick sind sie eine ganz gewöhnliche Kleinfamilie: Clara (Barbara Auer), Hans (Richy Müller) und Tochter Jeanne (Julia Hummer). Doch sie leben seit 15 Jahren im Untergrund, wechseln ständig die Identität und den Wohnort. In einem portugiesischen Badeort bewohnen sie ein kleines Apartment nahe dem Meer und meiden jeden Kontakt zu anderen Menschen. Der Grund: Hans und Clara befinden sich als ehemalige Terroristen auf der Flucht. Auch Jeanne unterwirft sich mit eiserner Disziplin diesem Leben aus Lügen und Geheimniskrämerei. Bis sie sich in Portugal in den jungen Surftouristen Heinrich (Bilge Bingül) verliebt.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau, Kuppelsoap

Günter aus Thüringen türmt Hals über Kopf vom Frühstückstisch. Was ist passiert? In Namibia steht Gerald vor einer schweren Entscheidung. Mit welcher Frau möchte er die Hofwoche bis zum Ende verbringen? In Hessen stellt sich heraus, das Klaus Auserwählte Angst vor Kühen und Hühnern hat. Ist sie die richtige Frau für ein Leben auf dem Bauernhof? André aus der Schweiz möchte heute Eier und Ziegenkäse auf dem Markt verkaufen und erhofft sich tatkräftige Unterstützung von seiner potentiellen Partnerin, doch die spricht kaum die Landessprache Französisch.

20:15 Uhr, kabel eins: Einsame Entscheidung, Actionthriller

Mit einer Nervengasbombe an Bord haben Terroristen ein Passagierflugzeug auf dem Weg nach Washington in ihre Gewalt gebracht. Mit einem Spezialflugzeug schafft es eine Sondereinheit, unbemerkt an Bord zu kommen, verliert jedoch bei dem riskanten Manöver ihren Anführer. Nun liegt es am Geheimdienst-Experten David Grant (Kurt Russell), die Terroristen auszuschalten und die Bombe zu entschärfen, bevor die Maschine amerikanischen Luftraum erreicht.