Treffen mit russischer Anwältin: Trumps Sohn soll dem Kreml Aufhebung von Sanktionen versprochen haben

Es könnte ein Paukenschlag sein. Im Fall der Verstrickung des Wahlkampfteams von US-Präsident Donald Trump mit dem Kreml hat die russische Anwältin Natalia Veselnitskaya brisante Informationen veröffentlicht.

So soll Donald Jr. ihr versprochen haben, ein 2012 von der Obama-Regierung eingeführtes Gesetz zurückzunehmen, das russischen Staatsbeamten Sanktionen auferlegt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf ein Interview der Anwältin in Moskau.

Das Versprechen soll Trump Jr. bei einem viel zitierten Treffen am 9. Juni in New York geäußert haben. Ebenfalls anwesend: Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und der damalige Kampagnen-Manager Paul Manafort.

