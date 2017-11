"Das muss aufhören" - Reaktionen auf das Massaker in Texas

Nachdem ein bewaffneter Mann in einer Kirche in Sutherland Springs, Texas, mehr als 20 Menschen getötet hat, ist das Entsetzen groß. Viele Stars nutzten die sozialen Medien, um ihre Anteilnahme auszudrücken. "Ich leide mit den Menschen in Sutherland Springs, Texas", schrieb Schauspieler und Comedian Bob Saget (61) auf Twitter. "Das muss aufhören."

My heart hurts for the people of Sutherland Springs, Texas. This has to stop. — bob saget (@bobsaget) November 5, 2017

Stars wie Lady Gaga (31), Debra Messing (49) und Adam McKay (49) teilten ebenfalls ihre Trauer mit ihren Followern und machten sich zugleich für politische Veränderungen stark. "Gebete für #SanAntonio und all die Familien, die geliebte Menschen verloren haben", twitterte Gaga und ergänzte, dass sie auch für stärkere Waffenkontrollen bete. Ähnlich äußerte sich Stephen King (70), der schrieb: "Wie viele müssen noch sterben, bevor wir vernünftige Waffengesetze erlassen?"

Prayers for #SanAntonio and all the families who are suffering the loss of loved ones. I’ll pray also for #GunControl — Lady Gaga (@ladygaga) November 5, 2017

Zu den vielen weiteren Prominenten, die um die Opfer trauerten, zählten zudem unter anderem Sarah Silverman (46), Bernie Sanders (76), Reese Witherspoon (41) oder Britney Spears (35), die auf Twitter schrieb: "Meine Gebete sind bei der Gemeinde von Sutherland Springs".