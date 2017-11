Geiselname im Jugendamt: Ein bewaffneter Mann bedroht eine Mitarbeiterin - das SEK ist vor Ort

Bei dem Geiselnehmer im Jugendamt des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm handelt es sich mutmaßlich um einen 28 Jahre alten Mann (SYMBOLBILD) | delectus via Getty Images

Ein Mann hat Geiseln im Jugendamt von Pfaffenhofen genommen

Medienberichten zufolge soll der Hintergrund ein Sorgerechtsstreit sein

Ein Mann hat im Jugendamt in des Landkreises Pfaffenhofen an der Ilm eine Geisel genommen. Er bedroht eine 31 Jahre alte Sachbearbeiterin der Behörde in dem GebÀude. Der Mann sei mindestens mit einem Messer bewaffnet, sagte ein Polizeisprecher.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um einen 28 Jahre alten Mann handelt. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei sei dabei, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen, sagte eine Polizeisprecherin. Das Areal wurde laut Bayerischem Rundfunk bereits großrĂ€umig abgesperrt.

Ziel des Einsatzes sei es, den Geiselnehmer in GesprĂ€chen zur Aufgabe zu bewegen. Die Polizei wollte sich nicht zu Medienberichten Ă€ußern, wonach Hintergrund der Geiselnahme ein Sorgerechtsstreit des 28-JĂ€hrigen sein könnte.