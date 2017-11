Nürnberg - Ingolstadt im Live-Stream: Zweitliga-Derby online sehen, so geht's

Der 1. FC Nürnberg empfängt den FC Ingolstadt - auch im Live-Stream

Das letzte Zeitligamatch des Spieltages ist damit ein Bayern-Derby

Das Video oben zeigt, wie ihr das Spiel online im Internet sehen könnt

1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt im Live-Stream: Zum Montagsspiel am 13. Spieltag empfängt der Club den FCI. Die beiden bayrischen Mannschaften sind sehr unterschiedlich in die Saison gestartet. Die Nürnberg stürmten an die Spitze, der Absteiger aus Ingolstadt stand lange auf den letzten Plätzen.

Nun findet sich der FCN auf dem vierten Platz mit 22 Punkten, der FCI mit 17 Punkten auf Platz neun.

Am Montag um 20.30 Uhr treffen die beiden Teams nun aufeinander.

So könnt ihr Nürnberg - Ingolstadt im Live-Stream sehen

Das Bayern-Derby der Zweiten Bundesliga überträgt Sky Sport 1 ab 20.15 Uhr im Pay-TV. Anstoß im Max-Morlock-Stadion ist um 20.30 Uhr.

Im Internet ist das Spiel live auf Sky Go verfügbar. Dafür benötigt ihr jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement:

► Nürnberg gegen Ingolstadt im Live-Stream von Sky Go sehen (Nur mit Abo)

