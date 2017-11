Kate Moss verrät ihr Beauty-Geheimnis - es kostet nur einen Euro

Seit nunmehr fast 30 Jahren verzaubert Kate Moss (43, "Kate") als Supermodel auf Laufstegen und in Fotoshootings die Modewelt. Ihr wichtigstes Beauty-Geheimnis ist aber weder teuer noch kompliziert. Im Interview mit der britischen Tageszeitung "The Daily Telegraph" erzählt Moss von ihrem Schönheitstrick: dem "Ice Plunge".

Das braucht man dazu

Für den simplen Hautpflege-Trick, benötigt man nur ein Waschbecken, etwas Wasser, Eiswürfel und eine Salatgurke. Letztere ist im Supermarkt in der Regel für unter einem Euro zu bekommen. "Fülle ein Waschbecken mit Eiswürfeln, kaltem Wasser und Gurkenscheiben und tauche dein Gesicht so lange wie möglich ein", erklärt Moss ihre Methode. Das verringere "sofort Geschwollenheit und straft die Haut".

Schaut man sich Fotos des Supermodels an, das im Januar 44 Jahre alt wird, dann muss man neidlos anerkennen, dass an dem Kate-Moss-Eis-Trick definitiv etwas dran sein muss. Entdeckt wurde die gebürtige Britin ursprünglich bereits 1988 im Alter von nur 14 Jahren. In den 1990er Jahren machte sie bereits anderen legendären Topmodels wie Claudia Schiffer (47) und Cindy Crawford (51) Konkurrenz.