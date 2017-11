Kinder liegen Britney Spears besonders am Herzen

Las Vegas ist das zweite Zuhause von Britney Spears (35). Schon seit 2013 absolviert sie dort nämlich ihre Show "Piece of Me". Höchste Zeit also, der Stadt etwas zurückgeben: Wie die US-Zeitschrift People berichtet, eröffnete der Popstar am Wochenende den "Nevada Childhood Cancer Foundation's Britney Spears Campus", eine Krebsstiftung für Kinder. Den Aufbau unterstütze die Mutter zweier Söhne mit einer Million US-Dollar aus den Ticketverkäufen ihrer Vegas-Show.

"Ich bin so aufgeregt (...). Wir haben 2014 mit dem Spendensammeln angefangen und eine Million Dollar gesammelt, um diese tolle Einrichtung zu bauen und die Kinder und deren Familien zu unterstützen", sagte sie im Rahmen der Eröffnungszeremonie. Außerdem bedankte sie sich bei allen Beteiligten für deren Großzügigkeit. Der Vorstand der Krebsstiftung, Jeff Gordon, lobte die 35-Jährige: "Wir können ihr nicht genug dafür danken, dies ermöglicht zu haben. Wir haben eine Seite von Britney Spears kennengelernt, die vielen Menschen leider verborgen bleibt".

