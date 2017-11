Sean Combs schenkt sich selbst einen neuen Namen

Nur Geburtstag zu feiern, reicht Sean Combs (48, "Last Night") offenbar nicht. Zusätzlich zu seinen 48 Kerzen auf dem Kuchen schenkte sich der Rapper einen neuen Namen. Mal wieder. "Mein neuer Name ist Love oder Brother Love", teilte er via Twitter mit.

I decided to change my name again!



My new name is LOVE aka Brother Love. #TakeDatpic.twitter.com/gArAXusygG

— Sean Diddy Combs (@diddy) November 4, 2017